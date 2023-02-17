Halkbank Finans Grubu tarafından deprem bölgesine 16 Milyar TL’lik destek

Halkbank Finans Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Afetzede vatandaşlarımız için sağladığımız yardım ve destek paketlerimizi Milletimizin bilgisine sunuyoruz.

Halkbank Finans Grubu olarak 7 Milyar TL nakdi yardım

Halkbank Finans Grubu olarak afetzedelerimize destek olmak için AFAD’a 7 Milyar TL nakdi yardım yapma kararı aldık.

Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki;

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki; (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ )

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın borçlarını siliyoruz

Deprem felaketinde hayatını kaybeden; tüm müşterilerimizin (Bireysel ve şahıs işletmeleri) kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.

Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz

Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.

Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık.

Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlem hizmet komisyonu almıyoruz

AFAD ve Türk Kızılayı’na Paraf kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz

Deprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz.

Böylece 7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 16 milyar TL katkı sağlıyoruz."