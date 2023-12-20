Halkbank, kadın girişimcilere 20 milyar TL kaynak ayıracak

Mehtap HALICI

Halkbank, 2021 yılı Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediği Üreten Kadınlar Zirvesi ile çıktığı yolculukta bugün Üreten Kadınlar Yarışması’nın üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Türkiye Yüzyılı’nda ekonomiye katma değer sağlayan kadın girişimcilerin değerlendirileceği yarışmanın başvuruları ise 31 Aralık’a kadar alınacak.

Yarışmada, “Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız” kategorilerinde nakdi ödüller verilecek. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın jüri tanıtım toplantısında konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, jüri üyelerini seçerken farklı sektörlerden olmalarına dikkat ettiklerini belirterek, eğitim, ticaret, sanayi, enerji, tekstil gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren jüri üyelerinin yarışmacıları farklı bakış açılarıyla değerlendireceklerine dikkat çekti.

Kadının ekonomik yaşamının her düzeyine tam ve eşit katılımını sağlamak için çalıştıklarına işaret eden Osman Arslan, projede üçüncü yılın sonuna gelindiğinde, farklı meslek gruplarından 212 bin kadın girişimciye 53 milyar TL finansal destek sağladığını söyledi. Osman Arslan, bu rakamın 2021 yılı sonu itibari ile 88 bin girişimci için 8,5 milyar TL, 2022 sonunda ise yaklaşık 159 bin girişimci için 23 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Halkbank olarak kadınlarımıza desteğe devam ediyoruz. Halkbank’ın bugüne kadar desteklediği 212 bin kadın girişimci sayısını, 2024 yılsonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

2024 için ayırmayı planladığımız kaynak 20 milyar TL’den az olmamak üzerine olacak. Üzeri de olursa onu da karşılayabilecek durumdayız” dedi. Arslan, yarışmada birinci olan kadın girişimcilere 2024’te 1 milyon TL’den az olmamak üzere ödül rakamını değerlendireceklerini belirterek, “Bu rakam da orta ve küçük işletme için iyi bir sermaye anlamı taşıyor. Bunun yanında finale kalan yarışmacılardan 1 yıl boyunca bankacılık hizmetlerimizden ücret almayacağız. Sadece ödülü kazananlara değil finalistlere de destek sunacağız. Amacımız kadın girişimcilerimizi pozitif ayrımcılığa tabii tutmak” diye konuştu.

Kadın girişimci çalışanlarının yüzde 58’i kadın Kadın

girişimci müşterilerin yüzde 45’inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışının olduğuna değinen Osman Arslan, bu müşterilerin yıllık ortalama ciro artışlarının yüzde 66’ya, ihracat hacimlerindeki artışın da yüzde 56’ya ulaştığını söyledi. Türkiye’de kadınların istihdamdaki payı yüzde 32 iken; kadın girişimci müşterilerin çalışanlarının yüzde 58’inin kadın olduğunu ifade eden Arslan, “Kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin dağılımına bakıldığında yüzde 42’sinin ticaret, yüzde 22’sinin hizmet, yüzde 14’ünün ulaştırma-haberleşme, yüzde 9’unun üretim ve yüzde 7’sinin ise; turizm sektöründen olduğunu gözlemledik” dedi.

Kadınlar borçlarına sadık

Finansmana erişimin zorlanıldığı bir dönemde kadın girişimcilere verilen destek paketinin özellikle teminatlandırma noktasında pozitif bir ayrımcılık sunduklarını ifade eden Osman Arslan, “Vermiş olduğumuz finansman karlarının geri dönüş oranı yüzde 99 civarında. Geri dönmeme oranı yüzde 1 diyebiliriz. Bu da şunu gösteriyor; kadınlarımız gerçekten borçlarına sadık ve bankamızdan kullanmış oldukları kaynakları doğrudan kendi işlerinin faaliyetlerine harcıyorlar. İş dışında bir faaliyete harcamıyorlar. Zaten iş dışında bir faaliyete harcasa o geri dönüşte ciddi aksamalar olur” diye konuştu.

Jüri üyeleri danışmanlık verecek

Halkbank’ın kadınların iş dünyasındaki rollerini güçlendirmek ve onlara eşit fırsatlar sunmak için Üreten Kadınlar Akademisi Master Class Marka Eğitimlerine de başlayacağını ifade eden Osman Arslan, “Yarışmaya başvuranlar arasından seçilecek 100 kişi, ocak ayının sonunda iki gün İstanbul’da misafir edilecek. İki günlük program kapsamında; marka yatırımı, kurumsal marka iletişimi ve finansal okuryazarlık üzerine eğitimler verilecek. Jüri üyeleri de tamamen gönüllülük esasıyla kendilerine danışmanlık desteği sağlayacak” ifadelerini kullandı. Arslan, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir ve Adana’nın en çok kadın girişimciye ulaşılan iller olarak ön plana çıktığını sözlerine ekledi.