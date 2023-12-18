Halkbank’ın Jet Luck yarışmasında “Büyük Ödül” sahibini buldu

Türkiye’nin genç girişimcilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürmek üzere Jet Luck girişimcilik yarışmasını düzenleyen Halkbank, birbirinden parlak iş fikirlerine sahip girişimcileri, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda bir araya getirdi. Girişimcilerin projelerini iş dünyasına tanıtabilmeleri ve girişimcilik dünyasında öne çıkabilmeleri için önemli bir adım olan Jet Luck yarışmasında; finalistler arasından Atakan Yıldız, Soilbiom projesiyle büyük ödülün sahibi oldu.

Girişimcilik literatüründe “Asansör Konuşması” olarak bilinen teknikten esinlenerek tasarlanan yarışmada girişimciler, kiminle karşılaşacaklarını bilmedikleri bir asansöre bindiler. Girişimciler, yenilikçi iş fikirlerini en yaratıcı ve en etkili biçimde, 50 saniyelik bir asansör yolculuğunda anlatarak; jüri üyelerini ikna etmek için zamanla yarıştılar.

15 finalist kıyasıya yarıştı

1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye’nin birçok kentinden, farklı iş fikrine sahip girişimcinin başvurduğu ve son etabında 15 finalistin yer aldığı Jet Luck yarışmasının jürisinde ise; Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’la birlikte iş dünyasının önde gelen isimlerinden IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Gülaylar Group İcra Kurulu Üyesi Mehmet Gülay, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu yer aldı.

SoilBiom kazandı

Gün boyu heyecanın azalmadığı yarışmada asansör konuşması başarılı bulunan 8 girişimci, iş fikirlerini detaylı olarak jüriye bir kez daha sunma fırsatı elde etti. Yarışma jürisinin nihai değerlendirmesi sonucunda ise; Büyük Ödül olarak belirlenen Nakdi Ödül’ün sahibi, SoilBiom adını verdiği, bitkiye ve toprağa özel mikrobiyal gübre üretimi projesiyle Atakan Yıldız adlı yarışmacı oldu.

Onarıcı tarım için yeni bir dönem

Tarım sektöründe sürdürülebilirliği artırmak ve çevresel etkileri azaltmak için bitkiye ve toprağa özgü mikrobiyal gübreler üreten SoilBiom, toprak erozyonunu, tuzlanma, asitleşme gibi olumsuz etkileri minimize ederek, doğal kaynakların korunmasını hedefliyor. Bitki ve toprak analizlerini temel alarak ürettiği formüllerle çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun mikrobiyal gübreler geliştiren SoilBiom böylece toprak sağlığını koruyup, biyoçeşitliliği artırırken aynı zamanda onarıcı tarım prensiplerine uygun biçimde çevresel fayda odaklı yaklaşımıyla Pazar potansiyelini de artırıyor.