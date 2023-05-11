Hande Demirdere, Pierre Fabre Birleşik Krallık ve İrlanda Genel Müdürlüğü’ne atandı

Fransa’nın en büyük firmaları arasında yer alan ve dünyada 43 ülkede faaliyet gösteren onkoloji, ilaç, aile sağlığı ve dermokozmetik alanında öncü Pierre Fabre’nin, İngiltere, İskoçya, İzlanda ve İrlanda ülkelerinin dahil olduğu Birleşik Krallık ve İrlanda Genel Müdürlüğü’ne, 6 yıldır Pierre Fabre Türkiye’nin Genel Müdürlüğünü yapan Dr. Hande Demirdere getirildi.

Dr. Hande Demirdere: “ Ülkemden ve uzun yıllardır birlikte çalıştığım değerli ekibimden ayrılıyor olmanın hüznünü yaşıyorum. Öte yandan Pierre Fabre açısından oldukça önemli olan ve 5 ülkenin yönetimi için oldukça hassas bir seçim süreci sonrasında bir Türk kadını olarak atanmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını da yaşıyorum. Türkiye ekibiyle 6 yılda ortaya koydukları sayısız başarının bu önemli atamada büyük rol oynadığını belirten Dr. Hande Demirdere Türkiye ekibine teşekkür etti.

Dr. Hande Demirdere kimdir?

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Hande Demirdere, Novartis Medikal Müdür olarak başlayan kariyer yolculuğuna Novartis’te Grup Medikal Müdürü ve Ürün Müdürü pozisyonlarında devam etti. Boehringer Ingelheim’da Grup Medikal Müdürü görevinin ardından 2007 yılında Abbott’a katılarak 2 yıl Türkiye ve 6 yıl Rusya olmak üzere Satış ve Pazarlama fonksiyonlarında orta ve üst düzey yöneticilik yaptı.

2015-2017 yılları arasında Takeda’da İş Birimi Direktörlüğü görevinde aktif rol aldıktan sonra Pierre Fabre Türkiye İlaç Şirketi’nde Genel Müdür olarak göreve başlayan Dr. Hande Demirdere, 2020 itibariyle Pierre Fabre Türkiye Dermokozmetik Şirketi’nin de Genel Müdürlüğü’ne getirilerek şirket tarihinde ilk kez ilaç ve dermokozmetik şirketlerini tek çatı altında yöneten kişi ünvanının da sahibi oldu. Dr. Hande Demirdere mayıs 2023 yılında Pierre Fabre Birleşik Krallık ve İrlanda Genel Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız çocuk annesi Dr. Hande Demirdere, yeni görevinde 5 ülkenin yönetiminden sorumlu genel müdür pozisyonunda çalışmalarına devam edecek.