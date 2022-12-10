Harrods, Dior'un zerafetini yansıtıyor

Fakat mağaza bu yıl daha farklı daha ışıl ışıl bir görünüme bürünüyor. Dior ile yaptığı iş birlikteliği sonucunda “The Fabulous World of Dior” konseptini Londralılara yaşatıyor. İngiliz ruhu ile Fransız zarafetini ustaca birleştiren iki lider markanın birlikteliği 1953 yılına kadar uzanıyor. Christian Dior, Londra’da özellikle Harrods ile güçlü bağlar geliştirdi ve günümüze dek ortak çalışmaları artarak devam ettirdi. Bu yıl sanatçı Pietro Ruffo tarafından Harrods’ın dış cephesi yorumlandı ve Dior’un ışıltılarını yansıtacak bir tasarım tercih edildi.

3 Ocak 2023’e kadar devam edecek. Rüya gibi iki pop-up, özel olarak tasarlanmış bir kafe hatta duyuları büyülemek için orantılarla oynayan gerçekten sürükleyici bir sergi, unutulmaz neşe ve paylaşım anları vadediyor