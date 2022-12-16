Hasar Yönetimi eğitim programı ilk mezunlarını verdi

Monopoli Sigorta tarafından Türkiye’de risk yönetim danışmanlığının geleceğinin tasarlanacağı yeni bir inisiyatif olarak kurulan "Monopoli ile Değer Katanlar Platformu"nun ikinci eğitimi de mezunlarını verdi. Monopoli Sigorta’nın Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ile hayata geçen "Hasar Yönetimi" eğitimi RS Otomotiv Grubu & KASIDER & Tur Assist & Met Teknik iş birliğiyle gerçekleşti. Toplam 6 hafta süren eğitim programı ilk mezunlarını verdi.

Geleceğe yatırım

Yeni çağın, değişen dünya düzenine uygun vizyoner, donanımlı uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlamak istediklerini ve ikinci eğitimin gördüğü ilgiden çok mutlu olduklarını söyleyen Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, “Yeni dünya düzeninde pek çok yeni meslek gelişiyor. Gençler bu mesleklere ilgi göstermekte haklılar ancak temelde tüm mesleklerin uygulanışları, yürütülüş şekilleri ve sundukları imkanlar değişti. Bu yıl klasik sigortacılık algısını yıkacak bir eğitim daha organize ettik. Yine Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ile iş birliği yaparak gelişen ve yenilenen sigortacılık mesleğinin yeniliklerine uyum sağlayan profesyoneller yetişmesine yatırım yapmak istedik. Proje’nin ikinci modülü olarak belirlediğimiz “Hasar Yönetimi” konu başlığı altında özellikle oto sigortalarında etkin hasar yönetiminin ve hasar önleyici faktörlerinin neler olduğuna dair önemli bilgiler paylaşıldı. RS Otomotiv Grubu & Tur Assist & Met Teknik’te çalışan tecrübeli kişiler tarafından katılımcılara teorik ve yerinde eğitim olarak aktarıldı. Bu eğitim de geniş bir katılım ile tamamlandı. Monopoli Sigorta olarak geleceğe yatırım yapmaktan ve sektöre kalifiye eleman kazandırıyor olmaktan gururluyuz” dedi.