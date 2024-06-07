HASO, 2024’te 4 kat büyümeyi hedefliyor

Birol BOZKURT

Sunduğu kolay alışveriş deneyimi, yüksek onay ve hızlı çözümler ile e-ticaret, perakende ve pazar yeri markalarının her geçen gün daha fazla tercihi haline gelen HASO'dan gerçekleşen ödeme hacmi 2023'te bir önceki yıla kıyasla 7 kat artarak 3 milyar TL’ye ulaştı.

Gerçekleştirecekleri yeni işbirlikleri ile 2024'te hacimlerini 4 kat büyüterek 12 milyar TL'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Araç, “HASO sisteminin yaşama geçtiği 2019'dan 2023'ün sonuna kadar, 3 milyon kişi limit almak için başvuruda bulunurken, 1 milyon kişi ödemelerinde HASO kullandı” dedi.Dünyada her geçen gün daha fazla tercih edilen ödeme yöntemlerinden biri haline gelen BNPL ile gerçekleştirilen ödemelerin tutarı, 2023 yılı sonu itibariyle 70 milyar dolar hacme ulaştı.

BNPL yöntemi ile ödemelerin, 2025 yılında 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. HASO, perakendeci ve pazar yerlerine e ticaret platformları üzerinden herhangi bir finansal ürün gerekliliği olmadan taksitli satış yapma imkânı sağlıyor. Bu uygulama sayesinde alışveriş yapan bireylerin değerlendirilip, limit verilmesinden, taksit planlarının oluşturulmasına, alışveriş sonrası ödemelerin takibine kadar uçtan uca hizmet veren HASO, 2022'de Türkiye’nin önde gelen pazar yerlerinden Hepsiburada ile çözüm ortaklığı yaptı. HASO, 2023'de de Defacto, BSL, Superga, Kappa’nın katılımı ile ivmesini arttırdı.

Perakende sektörünün çözüm ortağı

Araç, “Hemen Al Sonra Öde’nin sunduğu alışveriş deneyimi, yüksek onay ve müşteri dönüşüm oranları ile geldiği nokta 2024’teki büyümemizin de temel yapı taşı olacak. Mevcut müşterilerimizde satış hacmini artırırken, tamamladığımız ve devam eden yeni entegrasyonlarımızla da hacmimizi büyütmeyi planlıyoruz. Online’da edindiğimiz bu tecrübeyi 2024 yılında mağazalara da aynı kolaylıkla taşıyacağız. Alışverişi kolaylaştırmanın yanında, perakandeci ve pazar yerlerine finansal kurum kasları vererek müşterilerinin tüm yaşam döngüsünden haberdar olma, analiz etme, strateji geliştirme, satışlarını arttırma ve sepet tutarlarını büyütme imkânı veriyoruz. Türk perakendeciliğinin bu yeni döneminde, güvenilir ve rüştünü ispatlamış bir çözüm ortağı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.