Hava taksi ile sıfırdan zirveye

Sevilay ÇOBAN

Edirneli girişimci Cenk Gökan, çok genç yaşta geçirdiği kanser hastalığının hayat planlarını tamamen değiştirdiğini anlatarak başladı hikâyesine… ‘İlgi çekici ve duygu yüklü’ olarak tanımladığı yolculuğun onu hiç hayal etmediği bir kariyere yönlendirdiğini kaydeden Gökhan, bir tanığının vesilesiyle Çorlu Havalimanı’nda kurulan havacılık şirketinde işe girdiğini ifade ediyor.

Gökan, “Gelen uçakların kargo numaralarını not ederek sektörün en dibinden başladım işe. Bir süre sonra aynı şirket bünyesinde İstanbul’da çalışmaya başladım ve orada çok başarılı oldum. Türk müteahhit şirketleri ve Libya havayolları ile anlaşmalar yaptım. O dönemki gayretimle uçak yolcu sayısı 30’dan 250’lere çıktı” diye anlatıyor. Türkiye- Libya arasında stratejik öneme sahip bir dizi uçuşun organizasyonunu yaptığını dile getiren Cenk Gökan, 2012’de kendi şirketi Plures Air’i kurmaya karar verdi.

“Şimdi yaklaşık 30 çalışan ve 3 ofisi olan bir şirket haline geldik. Şirketimizin kendine ait bir iş jeti var. Aynı zamanda Türk Sivil Havacılık Kurumu tarafından akredite edilmiş yabancı şirketlere de temsil gözetim hizmeti sağlayan bir yapıya sahibiz. Sektörün önemli bir oyuncusu olduk. Ülkemize döviz girdisi sağlayan çok önemli bir sektörün gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde girişiminin gelişimini özetliyor.

“Biz stratejik önem taşıyoruz”

Aynı zamanda Hava Taksi İşletmecileri Derneği sözcüsü olan Gökan, Türkiye’de sivil havacılığın gelişimine dair görüşlerini paylaştı; “Türkiye’deki 150 uçağın sadece yüzde 15 tamamen ticari uçak olarak kullanılıyor. Toplumda hava taksinin bilinirliğini artırmak için dernek çatısı altında bir takım çalışmalar yürütüyoruz.

Biz özel jet kiralama işiyle değil hava taksi hizmetiyle gündeme gelmek istiyoruz. Çünkü biz stratejik önem taşıyoruz. Tahliye operasyonları, hava ambulansı hizmeti ve uluslararası uçuşlar yapıyoruz… 2010 yılında bu sektör henüz çok yeniyken kiralamalar sadece kurumsal şirketler üzerinden yapılıyordu ve bu rakam 100’ü geçmiyordu. Bugün gelinen noktada bu rakam binleri geçti. Çünkü ticaretin gelişmesiyle zamanın önemi bir kat daha arttı. Zamanı öne çekmenin ve o hızı yakalamanın bir yöntemi de hava taksi hizmeti oldu.”

Ticari işletmeye açık uçak sayımız çok az”

Bir dönem Acun Ilıcalı’nın da uçağını hava taksi hizmeti kapsamında kiralayan Gökan, “Biz daha çok yurt dışındaki uçakları kiralıyoruz. Zaten Türkiye’deki sorun ticari işletmeye açık uçak sayısı çok az. Bugün gelişti dediğimiz noktada da yetersiz. Şu anda sayısı 30-40 arası. Uçakları dünyada önemli oyuncular olan Almanya, Malta ve Avusturya’dan tedarik ediyoruz. Eskiden ancak patronun uçuşu olmazsa onun uçağını kiraya vermeleri mümkün oluyordu. Biz bu işi geliştirdik ve sözleşmeye bağladık. Patronun işi de olsa da uçak kiralama sözleşmesi dâhilinde kullanılabiliyor” diyor.

“Boş duran uçağın aylık maliyeti 50 bin dolar”

Gökan, Türk iş adamlarının jetlerini boş tutmayı tercih ettiklerine dikkat çekerek, şu anda bir uçağın apronda boş durmasının aylık maliyetinin 50 bin dolar olduğuna söyledi. Senede 250-300 arasında uçuş gerçekleştirdiklerini dile getiren Gökan, şöyle konuşuyor; “Uçuşların yüzde 30’u yurt içi, yüzde 70’i yurt dışına gerçekleştiriyoruz.

Ağırlıklı olarak yurt dışında Almanya, Libya, Irak, Azerbaycan ve Yunanistan, yurt içinde ise İstanbul’dan Kayseri, Sivas gibi Anadolu şehirleri ile yaz döneminde Bodrum ve Dalaman hatlarında yoğunluk yaşanıyor. Bir uçuşun maliyeti de en düşük 2500 dolardan başlayarak, gidilecek noktaya ve kalınacak süreye göre yukarıya çıkıyor.”

“Pazar büyüklüğü 2030'da 40 milyar dolar olacak”

Türkiye’nin sivil havacılıkta 10 sene içerisinde önemli bir noktaya geleceğine vurgu yapan Cenk Gökan, “Eğer biz Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık genel Müdürlüğü iş birliğinde operasyon kabiliyetimize yatırım yaparsak Avrupa ile rekabet edebilir düzeye gelebiliriz.

Türkiye çok yakın zamanda bu sektörün önemli oyuncuları arasında yerini alacak. Ve hatta 10 sene sonra zirvede olacağına inanıyorum. Dünya genelinde 30 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. 20230’a kadar Pazar 40 milyar doları bulacak. Şu an için Türkiye’nin payı yüzde 1 ila 1,5 arasında. Uçak sayımızın artması ve operasyon kabiliyetimizin geliştirilmesiyle ülkeye daha çok döviz girdisi sağlayabiliriz” diye konuşuyor.

Seçim döneminde siyasetçi futbol sezonunda topçu ilgisi

Hava taksi hizmetini vermeye başladıkları günden bugüne sanat, siyaset ve futbol dünyasından birçok ünlü simaya hizmet verdiklerini belirten Gökan, “Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin yanı sıra, Bülent Eczacıbaşı, Sadettin Saran, Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan, Melih Demiral, Mustafa Sandal, Haluk Levent ve Reynmen de müşterilerimiz arasında yer aldı. Özellikle yaz döneminde Kıbrıs konserleri veren sanatçıları da transfer ettik” diyor.

Kral Selman’a özel uçuş

Gökan, Suudi Arabistan kralı Muhammed bin Selman’a verdiği hizmetin ilginç öyküsünü şu sözlerle dile getiriyor; “Suudi Arabistan’dan gelen taleptle, 2 VIP kategori uçağı Maldivlere boş götürüp, 10 gün orada kalacak ve 9. günde uçağın yeniden uçuşa hazır hale getirerek beklememizi istediler. Ancak uçuş kuralları gereği bizim gideceğimiz ülke ve havalimanına bilgi verip uçuş için izin almamız gerekiyordu. İlgi kişi bütün izinleri kendilerinin alacağını söyledi. Dedikleri gibi de oldu. Kiralayan kişinin de o dönem Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman olduğunu öğrendik.”