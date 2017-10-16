Hayat Kimya'ya yeni genel müdür
Hayat Kimya Türkiye Müdürlüğüne Enes Çizmeci atandı.
Yeşim Ardıç
ANKARA-Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren ve bünyesinde, Molfix, Molped, Bingo gibi markaların yer aldığı Hayat Kimya’nın Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Enes Çizmeci getirildi.
Hayat Kimya’dan yapılan açıklamada, şirketin hızlı tüketim sektöründeki 30 yıllık deneyiminden güç alarak globalleşme yönünde önemli adımlar attığı belirtilerek, bu kapsamda Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Enes Çizmeci’nin getirildiği bildirildi.
Açıklamada, Çizmeci’nin Türkiye’de doğup bugün 100’e yakın ülkede bulunan Molfix, Molped, Bingo, Papia ve Familia gibi güçlü markaların Türkiye operasyonundan sorumlu olacağı vurgulandı.
Enes Çizmeci Hayat Kimya’da bir süre pazarlama müdürlüğü görevini yürüttükten sonra, 3 yıldır da Rusya’daki temizlik kağıtları yatırımlarının Genel Müdürlüğünü yapıyordu. Robert Koleji’nden mezun olan Çizmeci, lisans eğitimini Güney Koliforniya Üniversitesi’nde yaparken, Koç Üniversitesi’nde de MBA tamamladı.
Hayat Kimya’nın, Türkiye ve Rusya yanı sıra Cezayir, Mısır, İran, Nijerya, Fas ve Bulgaristan’daki tesislerinde 8 bin kişi istihdam ediliyor.