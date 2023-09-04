Hedef Portföy’den Vega Arbitraj Fonu 

Hedef Portföy, piyasa riski taşımadan mevduat üstü mutlak getiri hedefi ile yönetilen HDK - Vega İstatiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon’unu yatırımcıların hizmetine sundu.

Özel üretilen çip ile desteklenen Vega Arbitraj Fon, hızlı ve akıllı algoritması sayesinde arbitraj fırsatlarını verimli şekilde değerlendiriyor. Vega Arbitraj Fonu aynı zamanda, yatırımcısına likidite kolaylığı ve üstelik %0 stopaj avantajı sağlıyor. Sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen fona TEFAS üyesi tüm aracı kurum ve bankalardan yatırım yapılabiliyor.

Nitelikli yatırımcılar için alternatif fırsat

Hedef Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Güner, Vega Arbitraj Fon’un piyasa kaynaklı riskleri taşımadan, düşük oynaklıkla sabit getiri üzerinde getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar için fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mevcut ekonomik koşullarda, yatırımcıların alternatif ürünlere yönelme eğilimleri oluyor.

Birikimlerini korumak isteyen yatırımcılara hisse senedi fon yatırım önerimiz halen devam ediyor. Bunun yanında piyasa riski taşımak istemeyen yatırımcılar için ise yeni kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonumuz gibi olan arbitraj fonlarını öneriyoruz.

26 Temmuz’da yatırımcılara sunulan Vega Arbitraj Fonumuz, 01.09.2023 tarihli TEFAS verileri doğrultusunda kurulduğu günden bu tarihe %7,2 (yıllıklandırılmış basit 71,4%) getiri sundu. Görüldüğü gibi fonumuz yatırımcılarına piyasa riski almadan mevduat faizinin oldukça üzerinde getiri kazanma fırsatı sunuyor.”