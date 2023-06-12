Henkel yılın ilk çeyreğinde satışlarını 5,6 milyar Euro’ya çıkardı

Alman şirketi Henkel, 2023’ün ilk çeyreğini kapsayan finansal verilerini açıkladı. Buna göre Henkel, 2023'ün ilk çeyreğinde Grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 5,6 milyar Euro'ya çıkardı. Şirket çift haneli fiyatlandırma sayesinde yüzde 6,6 oranında çok güçlü bir organik satış büyümesi yakaladı. Nominal olarak, satışlar yüzde 6,4 oranında arttı.

2023’ün ilk çeyreğini yorumlayan Henkel CEO’su Carsten Knobel “Zorlayıcı olmaya devam eden piyasa ortamına karşın yıla iyi bir başlangıç yaptık. Yapıştırıcı Teknolojileri ve Tüketici Markaları İş Birimlerimizce ortaya konan çok güçlü satış artışı, başarılı markalar ve yenilikçi teknolojilerden oluşan portföyümüzün gücünü vurguluyor. Bugün 2023 için hedefimizi teyit ettik ve ilk çeyrekte organik satışlarda gerçekleşen güçlü büyümeye dayanarak içinde bulunduğumuz mali yıla güvenle bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Carsten Knobel açıklamalarına şöyle devam etti: “Ayrıca stratejik önceliklerimiz doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Örneğin, Tüketici Markaları İş Birimi'mizde entegrasyon ve portföye dayalı çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi'mizin organizasyon yapısını müşteri tabanımıza daha da yakın hale getiriyoruz. Her iki iş birimimizde ilgili yenilikleri başarıyla başlatmış bulunmaktayız.”

Geçen seneye göre yüzde 6,4'lük artış

Henkel, sermaye dağılımı stratejisinin bir parçası olarak, 2022 yılında ilk kez bir hisse geri satın alımı programı başlatmıştı. Program, 2023’ün ilk çeyreğinde başarılı bir biçimde tamamlandı: Mart ayı sonu itibariyle şirket, toplam değeri yaklaşık 1 milyar Euro olan hisse senetlerinin geri satın alımı işlemini gerçekleştirdi.

2023'ün ilk çeyreğinde Grup genelindeki satışlar nominal olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 oranında artarak 5,271 milyar Euro’dan, 5,609 milyar Euro’ya yükseldi. Organik olarak satışlar (döviz kurlarına ve satın alma ve elden çıkarmalara göre düzeltilmiş) yüzde 6,6 oranında artış gösterdi. Grup düzeyinde satışlarda gözlenen bu çok güçlü artış, fiyatların yükseltilmesinden kaynaklandı. Satın almalar ve elden çıkarmalar satışları yüzde -1,1 oranında azalttı. Döviz kurları ise satışlar üzerinde yüzde 0,9 oranında olumlu bir etki yarattı.