Hepsiburada'nın CFO'su değişti

Hepsiburada Finans Grup Başkanlığı (CFO) görevine 1 Ocak 2024 itibarıyla Mehmet Seçkin Köseoğlu getirilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, halihazırda şirket bünyesinde "stratejik finans bölüm başkanı" olarak görev yapan Köseoğlu, 1 Ocak'tan itibaren Hepsiburada Finans Grup Başkanı olarak görev yapacak.

Köseoğlu, görevi, 2014 yılından beri bu pozisyonda bulunan Korhan Öz'den devralacak. Öz ise Hepsiburada iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam edecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, Korhan Öz'ün uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Hepsiburada'nın büyüme stratejilerinin şekillendirilmesinde ve karlılığa giden yolun planlanıp uygulanmasında büyük katkı sağladığını anlattı.

Hepsiburada'nın dünya teknoloji borsası Nasdaq'daki halka arz sürecini, bunun ardından gelen uyum yükümlülüklerini ve finansal süreçlerini Korhan Öz'ün liderliği sayesinde başarıyla hayata geçirdiklerini kaydeden Gökçetekin, katkıları için kendisine teşekkür etti.

Gökçetekin, Mehmet Seçkin Köseoğlu'nun karlı büyüme ve operasyonel verimliliği artırma konusundaki deneyimi, veri analizine dayalı doğru stratejiler oluşturma konusundaki bilgi birikimiyle Hepsiburada'nın sürdürülebilir karlı büyüme yolculuğuna katkı sağlayacağını belirterek, "Hepsiburada'nın finans ekiplerine liderliği ve bu konulardaki tecrübesinin şirketimize büyük güç katacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Seçkin Köseoğlu da Türkiye'yi Nasdaq’da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olan Hepsiburada'da CFO rolünü üstleneceği için mutlu olduğunu kaydederek, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte şirketimizin sürdürülebilir kârlı büyüme yolculuğuna katkı sağlamak üzere çalışacağım için heyecan duyuyorum." ifadeleri kullandı.

Verilen bilgiye göre, lisans derecesini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden alan Köseoğlu, 1997'de Koç Üniversitesi MBA programından mezun oldu.

Kariyerine P&G'de başlayan Köseoğlu, Danone, Eczacıbaşı, AMGEN Türkiye ve AMGEN MEA gibi ilaç ve hızlı tüketim malları sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin finans departmanlarında CFO'luk görevinde bulundu. Köseoğlu, şubattan bu yana Hepsiburada Stratejik Finans Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.