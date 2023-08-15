HepsiJet, işletmeleri e-ticaret taşımacılığı ile dijitalde büyütüyor

HEPSIBURADA platformu dışında da marka ve işletmelere taşımacılık hizmeti sağlayan HepsiJet, 81 ilde günlük 2.500’e yakın taşımacısı, 50’den fazla filo aracı ve 500’den fazla nakliye aracı ile birbirinden farklı teslimat modeliyle e-ticaret müşterileriyle buluşuyor. Bugün Teslimat, Yarın Randevulu Teslimat ve Yarın Kapında gibi yenilikçi hizmetler sunan HepsiJet sektörde ilk ve tek olan "Evden Randevulu Kolay İade" hizmetiyle müşterilerin beğenisini topluyor.

Bu hizmetle e-ticaret alışverişlerinde iade süreçlerinde kargo şubesine gitme sorununu çözerek sektörde fark yaratıyor. HepsiJet bu hizmetleriyle sektörde, müşteriler tarafından en fazla tavsiye edilen kargo şirketi olma özelliğine sahip. HepsiJet, e-ticaret taşımacılığında sunmuş olduğu katma değerli hizmetlerle, iş ortaklarının kargo dağıtım süreçlerini de çözüyor.

Hepsiburada platformu üzerinden Hepsiburada satıcılı ürünlerin teslimatının yanı sıra platform üzerinden satış yapan yaklaşık 3.500 işletmenin daha ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Hepsiburada platformu dışında faaliyet gösteren 1.600 firma daha HepsiJet’in üstün hizmet deneyiminden faydalanıyor. Böylece binlerce iş ortağının e-ticaret sayesinde işlerini dijitalde büyütmelerine katkı sağlıyor.

HepsiJet XL ile büyük hacimli ürünlere vinçli “ekstra teslimat”

başladığı HepsiJet XL hizmeti, beyaz eşya ya da mobilya gibi büyük hacimli ürünlerin Türkiye’nin 81 ilinde teslimat hizmetlerini kapsıyor. HepsiJet XL, ürünü sadece kapıya getirip bırakmıyor; evin içerisinde yerleştirileceği alana kadar taşıyor. Fiziksel şartların uygun olmadığı durumda ise HepsiJet XL, asansör ya da vinç yardımı ile büyük hacimli eşyaları yüksek katlara da teslim ediyor. Büyük hacimli ürünlerin müşteriye teslimatını randevulu sağlayabilen HepsiJet XL, bu hizmetini sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleşen satışlar için değil Hepsiburada dışındaki müşterilere de sunuyor. Teslimat sonrası yapılan anket sonuçlarına göre; e-ticaret için en önemli engellerden birini ortadan kaldıran bu hizmetin müşteri memnuniyet oranı yüzde 99’un üzerinde bulunuyor.

HepsiJet inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile sektöre öncülük ediyor

HepsiJet, güçlü teknoloji ekibiyle birlikte geliştirdiği yazılım ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle ayrışıyor. Satın alınan ürünün teslimat süreçlerinin detaylı şekilde takip edilebilmesi, e-ticaret müşterilerinin önem verdiği konulardan biri olarak öne çıkıyor. Bu ihtiyacı anlayan HepsiJet, müşterilerine haritada dağıtım yapan aracı canlı olarak takip etme imkânı sağlıyor. Müşteriye aynı zamanda teslimat sırasında adres değiştirme olanağı da sunulurken müşteriye teslimat tarihini öteleme veya kargoyu “komşuya bırakma” seçeneği de sağlanıyor.

Yapay zekaya dayalı çevreci ve verimli taşımacılık

HepsiJet, yapay zekaya dayanan ve TÜRKPATENT tarafından onaylı “Çok Araçlı Rota Optimizasyonu” uygulamasıyla teslimat başarısını ve hızını artırıyor. Rota optimizasyonu sayesinde kuryelerin günlük seyahat mesafesinde yüzde 8, karbondioksit salınımında ise yıllık yaklaşık 30 bin ağaca denk düşüş sağlanıyor. Kuryelerin günlük rota planlama süresi yüzde 75 azalırken, kuryelerin günlük teslimat sayısı da yaklaşık 2,5 kat artıyor. Ayrıca bu buluş, müşterilere teslimattan 3 saat önce uyarı gönderme imkanı sağlıyor.