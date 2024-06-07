Hepsipay'den 15,6 milyon kullanıcıya saklı kart hizmeti

Sevilay ÇOBAN

Bu sorunlardan en az birisiyle karşılaşmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Yeni duyurduğu özellikleriyle bu deneyimi tersine çevirmek için hareket geçen Hepsipay’in Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Aydın, “Hepsipay'in içinde sunduğu saklı kart özelliği ile kullanıcılar, ödeme işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, kart bilgilerinin gizliliğini koruyarak kullanıcıların endişelerini azaltıyor. Hepsipay ile alışveriş yaptığında kullanıcılar, ödeme bilgilerini paylaşmamış oluyor” dedi.

Aydın, müşterilere fiyat karşılaştırma, bilinçli tercih yapma gibi çeşitli imkânlar sunarak, piyasayı demokratikleştirdiklerini söyleyerek, “15 milyonu aşkın müşterimiz Türkiye’deki e-ticaret harcamasının %70’ini yapan büyük bir kitleyi temsil ediyor. Hepsipay içinde sunduğumuz saklı kart özelliği ile kullanıcılar, ödeme işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, kart bilgilerinin gizliliğini koruyarak kullanıcıların endişelerini azaltıyor. Hepsipay ile alışveriş yaptığında kullanıcılar, ödeme bilgilerini paylaşmamış oluyor” diye konuştu.

Esnek ve uygun ödeme seçenekleri

Aydın, çoklu banka alışveriş kredisi ile ödeme imkanı sağlayarak, kullanıcılara daha esnek ve uygun ödeme seçenekleri sunduklarını ifade ederek, “Bu sayede, alışverişlerde bütçelerini daha rahat yönetebiliyorlar. Alışveriş kredisi almak isteyen müşteriler, anında anlaşmalı olduğumuz bankalardan teklif alabiliyor ve tercih ettiği tekliften anında yararlanabiliyor. Bu süreçte ise, bilgilerini tekrar bankalarla paylaşmalarına gerek olmuyor, Hepsipay sayesinde güvenli ve hızlı bir süreç yaşıyorlar" dedi.

“Dijital cüzdanı fiziksele taşıyoruz”

“Bundan Sonra Böyle” söylemiyle online alışveriş deneyimini tamamen dönüştürdüklerini kaydeden Aydın, “Çok yakında Hepsipay’in güvenli, hızlı ve pürüzsüz alışveriş deneyimini fiziksel dünyaya da taşıyacağız. Kullanıcılar dijital cüzdanları ile tüm fiziksel kartlarını tek bir cüzdanda toplayarak mobil bir şekilde ödeme yapabilecekler. Hepsipay sadece tüketici için değil aynı zamanda işletmeler – iş ortaklarımız- için de bir fırsat. İş ortaklarımıza 15 milyonluk bir müşteri datası, sadık ve yüksek frekanslı müşteri, daha yüksek satışa dönüş oranı (yüzde 25’ten fazla) ve daha büyük sepet büyüklüğü ile daha yüksek ciro imkânı sunuyoruz. Şu an 250’den fazla anlaşmalı işyeri ile anlaştık, 30’un üzerinde iş yeri ile çalışmaya başladık. Hepsipay ile çalışan iş ortaklarımız bizim aracılığımızla ödeme yapan müşterileri sayesinde yüzde 22 daha fazla ciro yapıyor. Ve müşterilerin en az yüzde 20’si ikinci kez alışverişini yapıyor” diye konuştu.