Her 4 işlemden birisi hızlı kasadan yapılıyor

LC Waikiki'nin seçili 10 mağazasında 21 kasayla sürdürdüğü sistemde kullanım oranları son 4 ayda yüzde 35 artış gösterdi.

LC Waikiki'nin son verilerine göre hızlı kasalarda toplam işlem sayısı yarım milyonun üzerine çıktı ve günlük ortalama işlem adedi 3 bin 200'e ulaştı. Hızlı kasayla moda mağazacılığı alanında Türkiye'de fark yaratan şirket, bu uygulamayı gelecek dönemde diğer mağazalarında da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Moda müşterisi sevdi

Çoğunlukla süpermarketlerde görülen hızlı kasa sistemi, alışveriş deneyimini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamaya yardımcı oluyor. Bu seçeneğin bulunduğu LC Waikiki mağazalarında her 4 işlemden birinin hızlı kasadan gerçekleştiği görülüyor.

Müşteri deneyimi memnuniyetinde artış yaratan uygulamanın genel memnuniyet puanı ortalaması 9,61 olarak ölçüldü. Aynı zamanda, hızlı kasadan işlem yapan müşterilerin yüzde 91'i bu uygulamanın mağazada çok gerekli olduğunu ve mutlaka görmek istediklerini belirtiyor.

LC Waikiki'nin hızlı kasa uygulaması, İstanbul'da Cevahir AVM, Özdilek Park AVM, Vadi İstanbul AVM, Akasya AVM, Cevahir AVM, Vialand AVM, Maltepe Piazza AVM ve son olarak Torium AVM, Ankara'da Nata Vega AVM, İzmir'de Optimum AVM'de yer alıyor. Şirket, yakın zamanda hızlı kasa uygulamasının kullanıldığı mağaza sayısını Türkiye'de 20'ye çıkarmayı ve yurt dışı mağazalarında da yaygınlaştırmayı planlıyor.