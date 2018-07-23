Hes Kablo, cirodaki ihracat payını artırmaya odaklandı

23 Temmuz 2018

Hatice Şimşek

Kayseri- Ürettiği alçak, orta ve yüksek gerilim enerji kabloları, alüminyum iletkenler, bakır haberleşme kabloları, koaksiyel kablolar, fiber optik kablo ve emaye bobin telini 44 ülkeye ihraç eden Hes Kablo, yaklaşık 1.6 milyar liralık satışı ile kablo sektörünün önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor. Geniş ürün gamı ile enerji, kablo ve tel sektörünün tamamına hitap ettiklerini ifade eden İsmail Emre Yapar, son yıllarda yangına dayanıklı ve zehirli gaz çıkarmayan kabloların üretimine yoğunlaştıklarını söyledi.

Cirosundaki ihracat payı yüzde 20’ye ulaştı

İhracat faaliyetlerine değinen İsmail Emre Yapar, Kuzey Afrika pazarına yoğunlaştıklarını vurguladı. Bu yıl ihracat hedefini 100 milyon dolara çıkardıklarının altını çizen Yapar, “Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri, İsrail ve Güney Amerika pazarında etkin pazarlama stratejisine odaklandık. Son yıllarda altyapı yatırımlarının arttığı Kuzey Afrika pazarından da yoğun talep alıyoruz. Bu pazarlardaki iş hacmimizi artırarak, bu yıl 100 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalamayı planlıyoruz. 2017 yılında, ciromuzda ihracatın payı yüzde 20’ye ulaştı. Önceki yılar ile kıyasladığımızda özellikle yakın coğrafyada oluşan istikrarsızlık ortamı, bu tutarın daha yüksek gerçekleşmesini engelledi” şeklinde konuştu.

"Batı pazarlarında daha agresif projeler planlıyoruz”

Hes Kablo’nun, bu yıl stabil görünümlü olan batı pazarlarında daha agresif projeler ortaya koymayı planladığına vurgu yapan İsmail Emre Yapar; istihdamdaki artış, teknolojinin kullanılması, kaliteyi ön plana çıkaran üretim anlayışının benimsenmesi, yeni pazarlara açılma isteği, markalaşmanın yaygınlaşması ve ihracatı destekleyen devlet teşviklerinin etkisi ile ihracat pazarlarında Türk ürünlerinin rekabet gücünün oldukça arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin 2018 yılını 170 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediğine değinen Yapar, “Katma değeri yüksek ürünlerin üretimindeki artış ile beraber bu yıl için hedeflenen rekor ihracat rakamına ulaşılması muhtemel görünüyor” ifadelerini kaydetti.

“Yangına dayanıklı ve zehirli gaz çıkarmayan kablolara yoğunlaştık”

Firmalarının son yıllarda yangına dayanıklı ve zehirli gaz çıkarmayan kabloların üretimine yoğunlaştığını aktaran İsmail Emre Yapar, kullanıcıların bilinçlenmesi ve mevzuat değişiklikleri nedeni ile bu kabloların öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi. Yapar, “Televizyonlarda, gazetelerde sık sık yangın haberleri görüyoruz. Elektrik kontağı diye ifade edilen yangınlar çoğu zaman kalitesiz ürün kullanılmasından kaynaklanıyor. Buna bir de yanıcı ve zehirli gaz çıkaran kablolar eklendiğinde yangının şiddeti ve bağlı olarak can, mal kayıpları büyük boyutlarda olabiliyor. Son dönemde tüketicinin de bilinçlenmesiyle birlikte ‘Hes Flaret’ olarak lanse ettiğimiz kabloların kullanımında kayda değer artışlar olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.