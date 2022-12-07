Hey Scooter, Balıkesir ve Batman’da da yollara çıkacak

BURSA

Hizmet ağlarına yıl sonuna kadar iki şehir daha eklemeyi hedeflediklerine dikkat çeken Serim Yazılım CEO’su Rasim Serim, “Yaklaşık 20 kişilik ekibimizle, tamamen yerli imkanlar ve yerli mühendislerle bu yazılım teknolojisini geliştirdik. Öncelikle kendimiz Hey Scooter'ı Bursa'da tecrübe ettik. Sonra da bu tecrübeyi Türkiye çapında yaygınlaştırmaya başladık. Scooterlarımızla Bursa, Antalya ve Kütahya’da hizmetteyiz. Bu yılın sonuna kadar Balıkesir ve Batman’da hizmet sunmaya başlıyor olacağız” dedi.

Elektrikli ve paylaşım altyapısına sahip scooterların ulaşımda önemli bir alternatif haline geldiği bilgisini veren Rasim Serim, “Akıllı şehirlere yönelik fikirler geliştirmemizin birkaç nedeni var. Otopark sorunu, hava kirliliği ve trafikteki sıkışıklıklar. Hey Scooter’ın çıkış amacı da aslında temelde bu sorunları çözmek, şehirlerdeki insanların hayatlarını ve ulaşımlarını kolaylaştırmak” diye konuştu.