Hintli traktör devi, Erkunt'u da satın aldı

20 Eylül 2017

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra, yılbaşında Hisarlar'ı alarak girdiği Türkiye pazarında ikinci büyük satın almayı gerçekleştirdi. Mahindra & Mahindra, en büyük traktör firmalarından Erkunt Traktör'ü satın aldı. Şirket, açıklamayı Hindistan borsasına yaptı. M&M'in, Erkunt Traktör'ün yüzde 100 hissesi için 260 milyon TL karşılığı, 3.44 kur baz alınarak 76 milyon dolar ödediği, satışla ilgili işlemlerin 30 Kasım'a kadar tamamlanacağı bildirildi.

"15. yılımıza M&M’le birlikte güçlü bir giriş yapıyoruz"

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, bugüne kadar pek çok ilke imza attıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Erkunt Traktör olarak, Türk tarımının en büyük destekçisi olmaya çalıştık. Kurulduğumuz ilk günden beri milyonlarca kilometre yol kat ederek çiftçimizin taleplerini yerinde dinleyip, hep yenilikçi çözümler ürettik. Türkiye'nin kendine yetebilecek bir ülke olduğuna inanarak, tarımsal üretim ithalatının yaratacağı dış ticaret açığının önüne geçmeyi amaç edindik. Tarımsal mekanizasyonun yurtiçinde üretiminin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu her fırsatta vurguladık. Bu anlayışın bir uzantısı olarak küresel ekonomiyle entegre olmamız gerektiğini biliyorduk, küresel çapta güçlü bir yatırımcıyı Türkiye'ye çekerek büyük bir başarıya daha imza attık.”

Zeynep Erkunt, “2018 yılında kutlayacağımız 15. yılımıza M&M’le birlikte güçlü bir giriş yapıyoruz. Markamızı, M&M’nin global üretim ve satış ağının önemli bir parçası yaparak ülkemize ve ülkemiz çiftçisine daha fazla kazandırmak için çalışacağız” diye konuştu.

“Türkiye çok değerli bir stratejik pazar”

M&M Tarımsal Ekipmanlar Bölüm Başkanı Rajesh Jejurikar ise Türkiye’nin konumu, ileri teknoloji altyapısı ve tarımsal kapasitesiyle hem üretim hem pazarlama açısından çok değerli bir stratejik pazar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Son üç yıl içinde yüzde 35’in üzerinde büyüyen Türkiye traktör pazarı, artan iç talebin yanı sıra sahip olduğu bölgesel imkânlarla da öne çıkan bir vitrin ve Türkiye bulunduğu coğrafi bölgenin en büyük oyuncusu. Son on yılda Türk çiftçilerinin farklı bölgesel gereksinimlerini karşılayarak ürün yelpazesini sürekli genişleten Erkunt Traktör de bu pazarın en güçlü markalarından birisi. Erkunt'un yaygın bayi-servis ağı ve yerel tedarik zinciriyle, hızla büyüyen bu pazarda bugünden sonra Mahindra ile birlikte daha önemli adımlar atacağına inanıyoruz. Mahindra dünyadaki gücünü ve imkanlarını Türkiye’deki mekanizasyon sektörünü geliştirmek için seferber edecektir. Bu güçlü birleşmenin Türkiye’ye ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, her iki ülke ve marka için bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum.”

Hintli M&M, Erkunt Traktör’den önce Güney Koreli otomotiv şirketi Ssangyong'un yüzde 71, Peugeot Motosikletlerinin yüzde 51, Mitsubishi Tarım Makinelerinin yüzde 33, Finlandiyalı Sampo Rosenlew Oy şirketinin yüzde 35 hissesini satın almıştı.

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