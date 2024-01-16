Hise Global 2023 yılında cirosunu ikiye katladı

Hise Global, 2023 yılına dair değerlendirmelerini ve gelecek yılın hedeflerini açıkladı. Türkiye’nin sayılı uzman teknik müşavirlik şirketlerinden biri olan Hise Global; Türk şirketlerinin finansman arzında desteklenmesi ve inşaat projelerinin sorunsuz ilerlemesi için Türkiye’nin dört bir yanındaki güçlü ağıyla çalışmalarına devam ediyor.

“Teknik müşavirlik şirketi olarak projelere değer katan hizmetler sunuyoruz”

Teknik müşavirlik şirketlerinin mühendislik, mimarlık veya diğer teknik alanlarda uzman kadrolarıyla; gayrimenkulden inşaata, şehir planlamasından, AB projelerine kadar pek çok farklı alanda projenin sorunsuz ilerlemesi için şirketlerin stratejik ortağı olarak danışmanlık hizmetleri sunduğunu belirten Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz şöyle konuştu; “Teknik müşavirlik hizmeti alan firmalara dair yapılan bir araştırmaya göre, iyi bir teknik müşavirlik hizmeti alınan projenin değerinde yüzde 40 oranında artış sağlandığı görülmüş. Hise Global olarak, desteklediğimiz projelerde ilk önce projenin gerçekleştiği halini hayal ediyoruz ve bu hayali hayata geçirmek için tüm aşamalarda güç birliği içinde çalışıyoruz. Bu anlayışla çalıştığımız projelerin de önemli bir değer artışı ile sonuçlandığını görmekten büyük bir gurur duyuyoruz.”

“Şirketlerin Avrupa’daki paydaşı olacağız”

Teknik müşavirlik, proje ve danışmanlık alanlarındaki uzmanlıklarıyla önümüzdeki yıl da pek çok projeyi desteklemeyi hedeflediklerini belirten Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, “Hise Global olarak, bilgi birikimimiz ve uzman kadromuzla; sürdürülebilir şehircilik, planlama ve yönetim, risk yönetimi, kalite kontrol, inovasyon ve verimlilik, sektörel araştırmalar alanlarında şirketlere teknik müşavirlik hizmetleri sunuyoruz. 2023 yılında bir önceki yıla göre ciromuzu ikiye katlayarak büyümeye devam ettik. Türkiye’den şirketler, kurum ve kuruluşların projelerinde Avrupa’ya açılma hedefleri doğrultusunda onlara çok yönlü destekler sunma hedefiyle 2022 yılından bu yana Brüksel’de Hise Europe firmamızla da hizmet veriyoruz. Avrupa, Türkiye ve Orta Asya'da sunduğumuz hizmetlerle şirketleri doğru partnerlerle buluşturmayı ve Türkiye'ye değer katacak projelere yatırım getirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Türkiye’de konutlarda teknik kontrol konusunda öncü rol üstleniyoruz”

Yeni iş birlikleriyle güçlü adımlar attıklarını belirten Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz şöyle konuştu; “Geçtiğimiz yıl pek çok başarılı projenin çözüm ortağı olduk. Demir Çelik sektöründe yeni inşa edilen fabrikaların ve tesislerin proje yönetimi hizmetlerini sağladık. Ayrıca şirketimiz bünyesinde Konut Teknik Kontrol Departmanı kurarak ülkemizde yaygın olmayan ancak dünyada “home inspection” olarak bilinen hizmeti de sunmaya başladık. Ülkemizde konut teknik kontrol konusunda öncü olmaktan gurur duyuyoruz.”

Başarılı iş birlikleriyle şehircilik ve inşaat projelerinde sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlayacak adımlar attıklarının altını çizen Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, “2023 yılı haziran ayında Fransız tasarım ve mimarlık şirketi Arte Charpentier ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladık. Dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye yatırımlarında stratejik ortağı olurken, Türkiye’den firmaların projelerine finansmandan danışmanlığa kadar pek çok alanda destek vererek ülkemizi kalkındıran projelerde görev alıyoruz. 2024 yılında hedefimiz Avrupa ve Orta Asya’da daha faal olmak ve Türkiye’den firma, kurum ve kuruluşların dünyaya açılan projelerinde onlarla birlikte yol almak” dedi.