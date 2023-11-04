Honda'nın elektrikli scooter'ı 'EM1 e:', Türkiye'de satışa sunuldu

Honda, elektrifikasyon stratejisi kapsamında Avrupa'daki ilk elektrikli scooter'ı olan EM1 e:'yi Türkiye pazarında satışa sundu.

Belirlediği strateji kapsamında 2050'ye kadar karbon nötr hedefine ulaşmak ve bu doğrultuda geleceğin teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarına devam eden Honda'nın yeni EM1 e: modeli, şirketin Avrupa pazarındaki elektrikli ürün gamının ilk ürünü olarak öne çıkıyor.

Honda daha kısa vadeli olarak da 2025'e kadar küresel çapta 10'dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Kurumsal satış hedefiyle Türkiye pazarında satışa sunulan yeni EM1 e: modelinin şehir içi mobilite ve hızla yükselen e-ticaret hizmetlerinde kullanımı hedefleniyor. Metalik beyaz ve siyah renkleriyle bugün seçili Honda bayilerinde yerini aldı.