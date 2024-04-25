"HSC'nin kurulması ile tedarik ve üretim hızımızı artırdık"

Ürettikleri her makineyi, insan güvenliğini te­mel alan donanımlar ile donattıkla­rını söyleyen Hidrokon Konya Hid­rolik Makine Sanayi Yönetim Ku­rulu Üyesi ve Genel Müdürü Y. Esat Kütükçü, üretim sonrası test saha­sında oluşabilecek tüm senaryoları makineleri üzerinde test ettiklerini dile getirdi.

Yıllık 250 adet makine üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Kü­tükçü, son zamanlarda gündemleri­nin bu sayıyı daha da yukarıya çıkar­mak olduğunu ifade etti. Son zaman­larda bunlarla ilgili ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerinden söz eden Kütükçü, şunları kaydetti: “Yatırım­larımız ile HSC’yi kurduk. HSC ile Hidrokon’a özel büküm teknikleri geliştirdik. Alt ve üst kalıplarımızı Hidrokon üretim bomları ile uyum­lu hale getirerek tedarik ve üretim hızımıza hız kattık.”

“Sanayide çalışacak makineler yüksek kapasiteli olmalı”

Öte yandan son yıllarda Türki­ye’de gelişmekte olan inşaat sektö­rü ile vinçlere talebin gün geçtikçe daha da arttığından söz eden Esat Kütükçü, inşaat sahalarında ise ter­cih edilen modellerin 90 ton/met­re (tm) ve 105 tm olduğunu, bu mo­dellerin müşterileri tarafından da büyük beğeni topladığını ifade et­ti. Bir başka yükseliş grafiği yaka­layan sektörün ise sanayi sektörü olduğunu söyleyen Kütükçü, sana­yi alanında çalışacak makinelerin yüksek kapasiteli makineler olması gerektiğini aktardı. Kütükçü, sanayi alanında faaliyet gösterecek vinç­lerde ise 285 tm ve 390 tm modelle­rine ilgi gösterildiğini kaydetti.

“Ton/metre artırımları için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor”

Üretimini gerçekleştirdikleri en büyük ton/metre vincin 390 tm ol­duğu bilgisini veren Esat Kütükçü, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun ton/metre artırımları için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Teknoloji ve donanımları­nı her gün daha da ileriye taşımak adına yatırımlarına devam ettikle­rini vurgulayan Kütükçü, “Yatırım faaliyetlerimiz daima gelişim adı­na gerçekleştiriyoruz. İlerleyen za­manlarda daha büyük daha güçlü makineler ile sahada olacağız” dedi.

"Kalite, servis ağı ve rekabet gücü satın almada belirleyici faktörler"

Türkiye pazarında vinç alıcılarının satın alma kararlarını belirleyen bir­çok faktör olduğundan söz eden Esat Kütükçü, bunların başında kalitenin geldiğini ifade etti. İnsanların, uzun ömürlü, yüksek performanslı ve do­nanım anlamında zengin makinele­re ilgi duyduğunu belirten Kütükçü, kaliteden sonra ise servis ağının gel­diğini kaydetti. Makinenin çalışması­nın aksamaması gerektiğini söyleyen Kütükçü, bu yüzden servis ağının her vinç sahibinin arayacağı bir özellik ol­duğunu dile getirdi. Bir başka tercih edilme konusunun ise ikinci el piyasa­sında rekabet gücü olduğunu anlatan Kütükçü, “Markanız ne kadar güçlü, ürününüz ne kadar kaliteli ise makine de değerini aynı seviyede koruyor” di­ye konuştu.