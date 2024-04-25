"HSC'nin kurulması ile tedarik ve üretim hızımızı artırdık"
Kurulduğu ilk yıllar katlanır bomlu hidrolik vinç üretimi gerçekleştiren Hidrokon, daha son¬raki yıllar büyümesine istikrarlı bir şekilde devam ederek ürün bandı¬nı genişletti. Günümüzde Katlanır Bomlu Mobil Vinç, Tam Katlanır Vinç, Teleskopik Mobil Vinç, İnsan Kaldırma Platformu ve Marin Vinç olmak üzere 5 ürün kolunda üretim¬lerini gerçekleştiriyor.
Ürettikleri her makineyi, insan güvenliğini temel alan donanımlar ile donattıklarını söyleyen Hidrokon Konya Hidrolik Makine Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Y. Esat Kütükçü, üretim sonrası test sahasında oluşabilecek tüm senaryoları makineleri üzerinde test ettiklerini dile getirdi.
Yıllık 250 adet makine üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Kütükçü, son zamanlarda gündemlerinin bu sayıyı daha da yukarıya çıkarmak olduğunu ifade etti. Son zamanlarda bunlarla ilgili ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerinden söz eden Kütükçü, şunları kaydetti: “Yatırımlarımız ile HSC’yi kurduk. HSC ile Hidrokon’a özel büküm teknikleri geliştirdik. Alt ve üst kalıplarımızı Hidrokon üretim bomları ile uyumlu hale getirerek tedarik ve üretim hızımıza hız kattık.”
“Sanayide çalışacak makineler yüksek kapasiteli olmalı”
Öte yandan son yıllarda Türkiye’de gelişmekte olan inşaat sektörü ile vinçlere talebin gün geçtikçe daha da arttığından söz eden Esat Kütükçü, inşaat sahalarında ise tercih edilen modellerin 90 ton/metre (tm) ve 105 tm olduğunu, bu modellerin müşterileri tarafından da büyük beğeni topladığını ifade etti. Bir başka yükseliş grafiği yakalayan sektörün ise sanayi sektörü olduğunu söyleyen Kütükçü, sanayi alanında çalışacak makinelerin yüksek kapasiteli makineler olması gerektiğini aktardı. Kütükçü, sanayi alanında faaliyet gösterecek vinçlerde ise 285 tm ve 390 tm modellerine ilgi gösterildiğini kaydetti.
“Ton/metre artırımları için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor”
Üretimini gerçekleştirdikleri en büyük ton/metre vincin 390 tm olduğu bilgisini veren Esat Kütükçü, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun ton/metre artırımları için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Teknoloji ve donanımlarını her gün daha da ileriye taşımak adına yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Kütükçü, “Yatırım faaliyetlerimiz daima gelişim adına gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda daha büyük daha güçlü makineler ile sahada olacağız” dedi.
"Kalite, servis ağı ve rekabet gücü satın almada belirleyici faktörler"
Türkiye pazarında vinç alıcılarının satın alma kararlarını belirleyen birçok faktör olduğundan söz eden Esat Kütükçü, bunların başında kalitenin geldiğini ifade etti. İnsanların, uzun ömürlü, yüksek performanslı ve donanım anlamında zengin makinelere ilgi duyduğunu belirten Kütükçü, kaliteden sonra ise servis ağının geldiğini kaydetti. Makinenin çalışmasının aksamaması gerektiğini söyleyen Kütükçü, bu yüzden servis ağının her vinç sahibinin arayacağı bir özellik olduğunu dile getirdi. Bir başka tercih edilme konusunun ise ikinci el piyasasında rekabet gücü olduğunu anlatan Kütükçü, “Markanız ne kadar güçlü, ürününüz ne kadar kaliteli ise makine de değerini aynı seviyede koruyor” diye konuştu.