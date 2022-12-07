Hubtic’ten deniz yolu taşımaları için avantajlı navlun teklifi

Fiyatların dönemsel olarak değiştiğini söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Armatörler ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu dönem ABD, İsrail, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki bazı limanlardan özel fiyatlar aldık. Bu sayede ithalat ve ihracatçı şirketlerimizin lojistik maliyetlerini düşürerek kârlılıklarını artırmayı hedefliyoruz” dedi. Covid-19 döneminde deniz taşımacılığında ortaya çıkan global konteyner krizi ve kısıtlama döneminin sona ermesiyle hız kazanan ürün ticareti neticesinde navlun fiyatları büyük bir artış göstermiş, bu durum tedarik zincirlerinde de aksaklıklara yol açmıştı. Bu yılın başından itibaren navlun fiyatlarında yüzde 50’nin üzerinde düşüş görülse de pandemi öncesine kıyasla fiyatlar hala yüksek. İthalat ve ihracatçıların taşımacılık ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştiren dijital lojistik şirketi Hubtic, bu noktada devreye girerek deniz yolu taşımacılığında sunduğu avantajlı fiyatlar ile müşterilerinin lojistik maliyetlerinin azalmasına katkı sunuyor.

“Armatörlerden özel fiyat alıyoruz”

Rotterdam’dan Karaçi’ye, Şangay’dan İskenderiye’ye kadar çok sayıdaki limana deniz yolu veya intermodal taşımacılık ile ulaştıklarını söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, deniz yolunda navlun fiyatlarının şu anda pek çok rotada 4 ila 5 bin dolar seviyesine inse de pandemi öncesine kıyasla rakamların hala yüksek olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra döviz kurunu da dikkate alarak, müşterilerin taşımacılık maliyetlerini azaltmaya odaklandıklarını ifade eden Cansu, “Bunun için de hizmet verdiğimiz ülkelerde armatörler ile görüşerek, liman ve navlun için özel fiyat teklifleri alıyoruz” dedi. Şu anda İsrail’deki pek çok limanda özel fiyatlar verebildiklerini söyleyen Cansu, ABD’de New York, Norfolk, Savannah limanlarında maliyet avantajı sağladıklarını belirtti.