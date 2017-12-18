Hugo Boss dönüşümü yeni boyuta taşıyor

18 Aralık 2017

BEYZA COŞKUNTÜRK

İZMİR - Alman tekstil markası Hugo Boss, İzmir’deki üretim tesisini Endüstri 4.0 kapsamında dönüşüme götürüyor. Mutlu Fabrika adını verdikleri kampanyayla da fabrika, hem daha akıllı hale gelirken diğer yandan da çalışanların istekleri doğrultusunda dönüştürülüyor. Tesisin dijital ikizini yaratacaklarını söyleyen Hugo Boss Türkiye Genel Müdürü Joachim Hensch, “Dijital dönüşümü gerçekleştirirken sektöre ve sanayi bileşenlerine HB Solutions’la çözümler üreteceğiz” dedi.

Endüstri 4.0’ın dünya endüstrinin odağı haline gelmesiyle, 1999'dan bu yana İzmir’de üretim yapan fabrikasını akıllı fabrikaya dönüştüreceklerini söyleyen Hensch, “2015'te kendimize şu soruyu sorduk; ‘İzmir’de 15 yıllık göz kamaştıran bir hikayemiz var, ama geleceğimiz ne olacak?’ Geleceğin de teknolojiyle paralel bir kaderi olduğunu düşündük. Hepimizin bir dijital ikizi yani sosyal medya hesaplarımız var. Hugo Boss İzmir’de şu anda yapılan tam olarak bu. Fiziksel fabrikanın dijital ikizini oluşturuyoruz” dedi. Hugo Boss'un İzmir tesisinin 3 bin 800 çalışanı, yıllık 900 bin takım elbise, 2 milyon gömlek ve 550 bin parça kadın giyim üretimiyle ana üreticileri olduğunu söyleyen Hensch, "Serbest Bölge’deki istihdamın tek başına yaklaşık 5’te birini yaratıyoruz. Hugo Boss'un dünyadaki en büyük tesisiyiz” ifadesini kullandı.

2018’de yapay zeka gündemde

Hensch, “Hayalini kurduğumuz fabrikada çalışanlar ve makineler işbirliği içinde uyumlu bir şekilde çalışacak. Gelecek sene yapay zeka gündemimizde olacak. Her gün 20 milyon satır data üretiyoruz. Bir insanın her gün işleyip anlamlı bir projeksiyon yapması sınırlı. Biz bunları yapan makineleri kullanarak verimliliği ve performansı en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Genel Müdür Joachim Hensch, ayrıca şunları söyledi: “HB Solutions adını verdiğimiz hızla dünyaya açılan ekimizle üretim süreçlerini daha akıllı hale getirmek isteyen şirketlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bir taraftanda bu yıl dijitalleşme yolunda otomasyon ve robot teknolojilerini ilk sıraya aldık. Geçtiğimiz yıl TeknoLab adı verilen teknoloji laboratuvarı kurduk. Tekstilde ilk uygulamalar diyebileceğimiz projeler yaptık."

'Mutlu fabrika' dijital dönüşüm kadar önemli

Fabrikada dönüşüm süresince asıl oyuncular olan çalışanların mutluluğunun da süreçler kadar önemli olduğunu söyleyen Hensch, “Organizasyonel dönüşüm aşamasında odağına sadece insanı alan fabrika yönetimi, tüm çalışanların yeteneklerinin bu yeni dünyanın ihtiyaçlarına uygun şekilde pozisyon bazlı geliştirilmesine odaklandı. Bu süreçte en alt kademenin en üst kademeye rahatlıkla ulaşabildiği, hiyerarşinin ve rütbelerin gücünden çok ortak iş yapma kültürünün hâkim olduğu kurum kültürü yeni etkileşim ve iletişim kanallarıyla desteklenerek tüm iyileştirmeler çalışanların talepleri dğrultusunda gerçekleşti” dedi.