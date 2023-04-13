hummel, 17’nci DNA mağazasını Forum İstanbul’da açıyor

100 yıldır spor giyimin öncü markalarından hummel, 13 Nisan Çarşamba günü, Forum İstanbul’da dünyanın en büyük DNA konseptli mağazasının açılışını hummel Türkiye’nin üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirdi.

Estetik, minimalizm ve İskandinav konsepti içeren ve 400 metre kare üzerinde bir alana yayılan hummel mağazasının açılışına ünlü rapçi Norm Ender, Serel Yereli, Merve Aydın, Zeynep Köse, Yağmur Burce ve Ceren Kaya katıldı.

Ham petrol kullanımını %25 oranında azalttı

hummel’ın Forum İstanbul mağazasında, 100. yıla göre güncellenmiş bir dış taban ve markalama ile orijinal panellere sahip olan, her çiftte ham petrol kullanımını %25 oranında azaltan Reach LX-E teknolojisiyle kullanılan Stockholm koleksiyonunu; miras ve çağdaş tasarımın mükemmel uyumu olan, üst kısım REACH bileşeninin üzerine yerleştirilmiş, 80’lerden kalma Marathona Reach LX ürünlerini ön plana çıkıyor. hummel, 17. DNA mağazasında Türkiye ve Danimarka koleksiyonları tüketicilerle buluşturuyor.

hummel Türkiye Perakende Direktörü Savaş Zafer Oğur; “Bugün burada 17. DNA mağazamızı açmanın, hem de bizim için çok önemli noktalardan biri olan Forum İstanbul'da açmanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

DNA konseptli mağazanın en önemli özelliklerinden biri sürdürülebilirliğe vurgu yapması çünkü mağaza içerisindeki bazı duvarları geri dönüştürülmüş “Cardboard” olarak tanımlanan doğal ve geri dönüşümlü panel kullanılarak hazırlandı.

Bu ürün kirletici unsur içermezken aynı zamanda toprakta çözünebilir özelliklere sahip. Konsept minimalizm ve İskandinav ruhunu yansıtması açısından marka kimliğine ve tarihine gönderme yaparken aynı zamanda geçmişle günümüzü harmanlıyor.