Hürmüz’ü baypas etti alternatif güzergah açtı
Hürmüz Boğazı krizini fırsata çeviren Hareket, aksayan tedarik zincirine alternatif güzergâhlar geliştirerek, yeni müşterilerin de çözüm ortağı oldu. Şirket, Umman’daki Duqm Limanı üzerinden Hürmüz Boğazı’nı baypas eden karayolu rotasını kullanarak, ekipman taşımaya devam ediyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Türkiye’nin ağır yük taşımacılığı ve yük mühendisliği şirketi Hareket, İran- ABD savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizini fırsata çevirdi. Umman’daki Duqm Limanı üzerinden Hürmüz Boğazı’nı baypas eden karayolu rotasını kullanarak proje sahalarına ekipman taşımayı sürdüren şirket, Orta Doğu bölgesinde yeni projelere de imza atacak.
Üç kıtada, 14 ülkede toplam 142 projede yer aldıklarını açıklayan Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki riskler nedeniyle aksayan tedarik zincirine mühendislik kabiliyetleriyle yanıt verdiklerini söyledi. Altunkum, “Umman, Suudi Arabistan ve Dubai ekiplerimizin güzergâh etütleri ve resmi otoritelerle koordinasyonu sayesinde sınır geçiş izinlerini aldık. Duqm Limanı üzerinden Hürmüz’ü baypas eden bu rotayı geliştirerek taşıma yapan ilk şirket olduk. Suudi Arabistan, Katar ve BAE’deki stratejik petrol, gaz ve enerji sahalarına endüstriyel ekipman sevkiyatını karayolundan aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Altunkum, ayrıca Katar’daki tesislerde hasar gören ünitelerin bakımı için bölgeye 2 bin 200 ton kaldırma kapasiteli dev vinç sevk edeceklerini de açıkladı. Altunkum, Birleşik Arap Emirlikleri’nde enerji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları, Umman’da ise liman ve karayolu taşımalarına yönelik talebi takip ederek, bölgedeki projelerin takvimlerini ülke ve proje bazında değerlendirdiklerini anlattı.
2030 rotası 120 milyon $ yatırım, 300 milyon $ ciro
Şirket olarak 2023’ten bu yana 175 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydeden Altunkum, 2030’a kadar 120 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Altunkum, “2023’ten bu yana yaptığımız yatırım, farklı coğrafyalarda daha kapsamlı projeler üstlenmemizi destekliyor. Yeni yatırımlarımızla bu kapasiteyi daha da geliştirerek 2025 yılında 138 milyon dolar olan ciromuzu, 2030 yılında 300 milyon dolara ulaştırmayı ve ciromuzun yüzde 75’ini yurt dışı faaliyetlerimizden elde etmeyi hedefliyoruz. Avrupa’daki faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak, Orta Doğu’daki yerleşik operasyonlarımızı güçlendirmek ve Offshore & Marine hizmetlerimizi büyütmek bu hedefe ulaşmada önceliklerimiz arasında. Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde ihtiyaç duyulacak yük mühendisliği hizmetlerini de bu çerçevede yakından takip ediyoruz” diye konuştu.
Avrupa’nın enerji dönüşümü büyümeyi destekleyecek
Küresel ölçekte enerji güvenliğinin birincil konu haline gelmesiyle Avrupa’nın da dönüşüme geçtiğini anlatan Altunkum, Avrupa’nın, 2030 hedeflerinde ağırlık verdikleri bölgelerden biri olduğunu aktardı. Altunkum, “Romanya’daki ofisimiz ve aktif projelerimizle bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bulgaristan’da Kasım 2026’da başlaması planlanan projelerimiz için hazırlıklarımız devam ediyor. Ukrayna’da da mevcut projelerimizi sürdürürken enerji altyapısı ve sanayi tesislerinin yeniden yapılanmasına yönelik ihtiyaçları izliyoruz.
Almanya, Polonya, Hollanda, Macaristan ve Sırbistan’da rüzgar enerjisi, enerji iletim altyapısı ve endüstriyel tesis yatırımlarını takip ediyoruz. Üç kıtada toplamda 6.832 MW enerji üretimi sağlayan rüzgar enerji projelerinde edindiğimiz deneyim ve liman lojistiğinden taşımaya, kaldırmadan montaja uzanan hizmet yapımız, Avrupa’daki büyüme planlarımızı destekliyor” ifadelerini kullandı.
Offshore yeni büyüme sahası olabilir
İş hacimlerinin yüzde 90’ının karayolu tarafından geldiğini dile getiren Altunkum, offshore & marine iş biriminin gelişimini de 300 milyon dolarlık ciro hedefine katkı sağlayacak büyüme alanları arasında gösterdi. Altunkum, “2025 yılında devreye aldığımız mavna (barge) yatırımlarımızla Ocak 2026’dan bu yana Körfez’deki petrol ve doğal gaz projelerine aktif olarak destek veriyor, deniz hizmetlerinden düzenli gelir elde ediyoruz. İş birimimizi 2 barge, 2 römorkör ve 1 ikmal gemisi (supply vessel) yatırımıyla büyütmeyi hedefliyoruz.
Ağır kaldırma ve yük mühendisliği kabiliyetlerimizi kıyıdan denize yükleme, deniz taşıması ve montaj desteğiyle birleştirerek müşterilerimize aynı projenin kara ve deniz aşamalarında hizmet sunacağız. Körfez’deki petrol ve doğal gaz projelerinin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’deki deniz üstü rüzgar yatırımları ile Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarını da bu hizmetleri geliştirebileceğimiz alanlar olarak görüyoruz” dedi. Altunkum, enerji tarafında bir yatırım planları da olabileceğinin sinyalini verdi.
Şirket satın almalara yeşil ışık
Hareket’in 2030’a kadar giriş yapmayı hedeflediği yeni pazarlar arasında ABD ve Asya-Pasifik de yer alıyor. ABD pazarına yönelik çalışmalarını hazırlık aşamasında sürdürdüklerini açıklayan Abdullah Altunkum, pazara giriş ve yatırım adımlarını uzun vadeli yol haritası kapsamında, proje fırsatları ve talep doğrultusunda şekillendireceklerini iletti. Yapay zeka ve veri merkezleri alanında önemli fırsatlar oluştuğunu söyleyen Altunkum, gelecek hafta ABD’de temaslarda bulunacağını aktardı. Altunkum, yeni pazarlara giriş için lokal şirket satın alabileceklerini, fırsatları değerlendirdiklerini açıkladı.
Suriye’deki fırsatlar yakından takip ediliyor
Suriye’nin yeniden yapılanmasını bölgesel büyüme alanları arasında değerlendirdiklerini dile getiren Abdullah Altunkum, şunları söyledi: “Dünya Bankası’nın tahminlerine göre Suriye’nin fiziki yeniden inşa maliyeti yaklaşık 216 milyar dolar düzeyinde bulunuyor; bunun 82 milyar dolarlık bölümünü altyapı oluşturuyor. Türk şirketlerinin de yer aldığı ve 2025’te açıklanan toplam 5.000 MW kapasiteye yönelik 7 milyar dolarlık enerji yatırım anlaşması da ülkedeki ihtiyacın ölçeğini ortaya koyuyor. Enerji altyapısının ve sanayi tesislerinin yeniden işler hale gelmesi, ağır taşıma, kaldırma ve montaj hizmetleri açısından önemli bir ihtiyaç oluşturuyor. Zorlu coğrafyalarda edindiğimiz saha deneyimini ve mühendislik yetkinliğimizi bu sürece katkı sağla-mak için kullanmayı hedefliyor, oluşacak hizmet ihtiyaçlarını takip ediyoruz.”