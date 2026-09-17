Hürmüz’ü baypas etti alternatif güzergah açtı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’nin ağır yük taşı­macılığı ve yük mühendis­liği şirketi Hareket, İran- ABD savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizini fırsa­ta çevirdi. Umman’daki Duqm Li­manı üzerinden Hürmüz Boğa­zı’nı baypas eden karayolu rota­sını kullanarak proje sahalarına ekipman taşımayı sürdüren şir­ket, Orta Doğu bölgesinde yeni projelere de imza atacak.

Üç kı­tada, 14 ülkede toplam 142 proje­de yer aldıklarını açıklayan Ha­reket CEO’su Abdullah Altun­kum, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki riskler nedeniyle aksayan tedarik zinci­rine mühendislik kabiliyetleriyle yanıt verdiklerini söyledi. Altun­kum, “Umman, Suudi Arabistan ve Dubai ekiplerimizin güzergâh etütleri ve resmi otoritelerle ko­ordinasyonu sayesinde sınır ge­çiş izinlerini aldık. Duqm Lima­nı üzerinden Hürmüz’ü baypas eden bu rotayı geliştirerek taşıma yapan ilk şirket olduk. Suudi Ara­bistan, Katar ve BAE’deki strate­jik petrol, gaz ve enerji sahalarına endüstriyel ekipman sevkiyatı­nı karayolundan aralıksız sürdü­rüyoruz” dedi.

Altunkum, ayrıca Katar’daki tesislerde hasar gö­ren ünitelerin bakımı için bölge­ye 2 bin 200 ton kaldırma kapasi­teli dev vinç sevk edeceklerini de açıkladı. Altunkum, Birleşik Arap Emirlikleri’nde enerji kapasitesi­ni artırmaya yönelik yatırımları, Umman’da ise liman ve karayo­lu taşımalarına yönelik talebi ta­kip ederek, bölgedeki projelerin takvimlerini ülke ve proje bazında değerlendirdiklerini anlattı.

2030 rotası 120 milyon $ yatırım, 300 milyon $ ciro

Şirket olarak 2023’ten bu yana 175 milyon dolarlık yatırım yap­tıklarını kaydeden Altunkum, 2030’a kadar 120 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıkları­nı açıkladı. Altunkum, “2023’ten bu yana yaptığımız yatırım, fark­lı coğrafyalarda daha kapsamlı projeler üstlenmemizi destekli­yor. Yeni yatırımlarımızla bu ka­pasiteyi daha da geliştirerek 2025 yılında 138 milyon dolar olan ci­romuzu, 2030 yılında 300 milyon dolara ulaştırmayı ve ciromuzun yüzde 75’ini yurt dışı faaliyetleri­mizden elde etmeyi hedefliyoruz. Avrupa’daki faaliyetlerimizi yay­gınlaştırmak, Orta Doğu’daki yer­leşik operasyonlarımızı güçlen­dirmek ve Offshore & Marine hiz­metlerimizi büyütmek bu hedefe ulaşmada önceliklerimiz arasın­da. Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde ihtiyaç duyulacak yük mühendisliği hizmetlerini de bu çerçevede yakından takip ediyo­ruz” diye konuştu.

Avrupa’nın enerji dönüşümü büyümeyi destekleyecek

Küresel ölçekte enerji güven­liğinin birincil konu haline gel­mesiyle Avrupa’nın da dönüşü­me geçtiğini anlatan Altunkum, Avrupa’nın, 2030 hedeflerinde ağırlık verdikleri bölgelerden bi­ri olduğunu aktardı. Altunkum, “Romanya’daki ofisimiz ve aktif projelerimizle bölgedeki çalışma­larımızı sürdürüyoruz. Bulgaris­tan’da Kasım 2026’da başlaması planlanan projelerimiz için ha­zırlıklarımız devam ediyor. Uk­rayna’da da mevcut projelerimi­zi sürdürürken enerji altyapı­sı ve sanayi tesislerinin yeniden yapılanmasına yönelik ihtiyaç­ları izliyoruz.

Almanya, Polonya, Hollanda, Macaristan ve Sırbis­tan’da rüzgar enerjisi, enerji ile­tim altyapısı ve endüstriyel tesis yatırımlarını takip ediyoruz. Üç kıtada toplamda 6.832 MW ener­ji üretimi sağlayan rüzgar ener­ji projelerinde edindiğimiz de­neyim ve liman lojistiğinden ta­şımaya, kaldırmadan montaja uzanan hizmet yapımız, Avru­pa’daki büyüme planlarımızı des­tekliyor” ifadelerini kullandı.

Offshore yeni büyüme sahası olabilir

İş hacimlerinin yüzde 90’ının karayolu tarafından geldiğini di­le getiren Altunkum, offshore & marine iş biriminin gelişimini de 300 milyon dolarlık ciro hedefi­ne katkı sağlayacak büyüme alan­ları arasında gösterdi. Altunkum, “2025 yılında devreye aldığımız mavna (barge) yatırımlarımızla Ocak 2026’dan bu yana Körfez’de­ki petrol ve doğal gaz projelerine aktif olarak destek veriyor, deniz hizmetlerinden düzenli gelir elde ediyoruz. İş birimimizi 2 barge, 2 römorkör ve 1 ikmal gemisi (supp­ly vessel) yatırımıyla büyütmeyi hedefliyoruz.

Ağır kaldırma ve yük mühendisliği kabiliyetlerimizi kı­yıdan denize yükleme, deniz taşı­ması ve montaj desteğiyle birleş­tirerek müşterilerimize aynı pro­jenin kara ve deniz aşamalarında hizmet sunacağız. Körfez’deki petrol ve doğal gaz projelerinin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’deki deniz üstü rüzgar yatırımları ile Karadeniz’deki doğal gaz çalış­malarını da bu hizmetleri gelişti­rebileceğimiz alanlar olarak gö­rüyoruz” dedi. Altunkum, enerji tarafında bir yatırım planları da olabileceğinin sinyalini verdi.

Şirket satın almalara yeşil ışık

Hareket’in 2030’a kadar giriş yapmayı hedeflediği yeni pazarlar arasında ABD ve Asya-Pasifik de yer alıyor. ABD pazarına yönelik çalışmalarını hazırlık aşamasında sürdürdüklerini açıklayan Abdullah Altunkum, pazara giriş ve yatırım adımlarını uzun vadeli yol haritası kapsamında, proje fırsatları ve talep doğrultusunda şekillendireceklerini iletti. Yapay zeka ve veri merkezleri alanında önemli fırsatlar oluştuğunu söyleyen Altunkum, gelecek hafta ABD’de temaslarda bulunacağını aktardı. Altunkum, yeni pazarlara giriş için lokal şirket satın alabileceklerini, fırsatları değerlendirdiklerini açıkladı.

Suriye’deki fırsatlar yakından takip ediliyor

Suriye’nin yeniden yapılanmasını bölgesel büyüme alanları arasında değerlendirdiklerini dile getiren Abdullah Altunkum, şunları söyledi: “Dünya Bankası’nın tahminlerine göre Suriye’nin fiziki yeniden inşa maliyeti yaklaşık 216 milyar dolar düzeyinde bulunuyor; bunun 82 milyar dolarlık bölümünü altyapı oluşturuyor. Türk şirketlerinin de yer aldığı ve 2025’te açıklanan toplam 5.000 MW kapasiteye yönelik 7 milyar dolarlık enerji yatırım anlaşması da ülkedeki ihtiyacın ölçeğini ortaya koyuyor. Enerji altyapısının ve sanayi tesislerinin yeniden işler hale gelmesi, ağır taşıma, kaldırma ve montaj hizmetleri açısından önemli bir ihtiyaç oluşturuyor. Zorlu coğrafyalarda edindiğimiz saha deneyimini ve mühendislik yetkinliğimizi bu sürece katkı sağla-mak için kullanmayı hedefliyor, oluşacak hizmet ihtiyaçlarını takip ediyoruz.”