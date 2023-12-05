ICCO Global Awards’tan Türkiye’ye 1 ödül: Tek Ses / Weber Shandwick

Dünya çapında iletişim danışmanlığı şirketlerinin ortak sesi olmak amacıyla kurulan Uluslararası İletişim Danışmanlığı Organizasyonu’nun (ICCO) 2015’ten bu yana düzenlediği ICCO Global Awards’un bu yılki kazananları açıklandı. Toplamda 82 ülkeden iletişim uygulamalarının mükemmellik ve etkinliğinin değerlendirildiği sıralamada Weber Shandwick Türkiye, Gilead için geliştirdiği “Tek Ses” projesiyle En İyi Sağlık Kampanyası ödülüne layık görüldü.

Türkiye’de son yıllarda yeni vaka sayılarında artış yaşanan HIV konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak ve damgalanma korkusu yaşayan bireyleri test ve tedavi olmaya teşvik etmek için geliştirilen Tek Ses projesi kapsamında 293 kişinin kendi sesleriyle okudukları mesajlar, yapay zekâ yardımıyla tek bir sese dönüştürüldü. Hekimler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve ünlü isimlerin seslerinden oluşan Tek Ses’in kampanya videosu 1 Aralık 2022 Dünya AIDS Günü kapsamında geleneksel ve dijital medyanın yanı sıra sosyal medyada bir paylaşım zinciri yaratarak ortalama 50 milyon kişiye ulaştı.

ICCO Global ödülü ile global çaptaki başarılarına bir yenisini ekleyen Weber Shandwick Türkiye, aynı projeyle “Dijital İletişim – Kurumsal Sorumluluk” kategorisinde Altın Pusula, “Influencer ve Kanaat Önderleri İş Birliği” ve “Etkili İçerik Üretimi” kategorilerinde Brandverse ödüllerini kazanmıştı. “Tek Ses”, ayrıca dünyanın dört bir yanından proje ve uygulamaların değerlendirildiği Purpose Awards’ta “En İyi Sağlık Kampanyası” kategorisinde, Felis Ödülleri’nde “Sağlıkta Farkındalık ve Sağlık Elçiliği” kategorisinde ve Smarties Awards’ta iki ayrı kategoride kısa listeye kaldı.