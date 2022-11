IF Wedding Fashion İzmir moda söyleşilerinin konuğu Atıl Kutoğlu oldu

Moderatörlüğü Serra Özsoy Karagülle tarafından gerçekleştirilen ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde faaliyet sürdüren Genç İhracatçılar Konseyi’nin katkılarıyla düzenlenen söyleşi, üniversitelerin moda tasarımı bölümü öğrencileri ve fuar ziyaretçileri tarafından ilgiyle izlendi. Kutoğlu, moda dünyasındaki serüveninden genç tasarımcılara başarılı olmak için yapmaları gerekenlere ve 2023 modasındaki trendlerin ne olacağına kadar birçok bilgi verdi.

Ülkemizin adını tüm dünyaya kendine özgü çizgi ve tasarımlarıyla Atıl Kutoğlu markasıyla tanıtan ve Avusturya’dan başlayıp günümüze kadar gelen başarı öyküsünü anlatan ünlü tasarımcı ve modacı Atıl Kutoğlu, İzmir’den bir davet aldığında çok severek ve isteyerek geldiğini söyledi. Kutoğlu, “İstanbul Alman Lisesi’ne devam ederken mimar olan annemden aldığımı düşündüğüm çizim yeteneğimle henüz ortaokul yıllarımda moda çizimlerine yöneldim. O yıllarda Türkiye’nin ünlü markalarının defilelerine giderek moda dünyasının o pırıltılı havasından çok etkilendim ve modacı olmaya karar verdim. Daha sonraları çizimlerimi gören ülkemizin önemli marka kurucu ve yöneticilerinden, o kurumlarda staj yapma ve sonrasında tasarımlarda görev alma teklifleri aldım. Dersler biter herkes gezmeye, eğlenmeye giderken ben o ünlü markaların yolunu tutar ve çalışırdım. Tüm bunlar benim için büyük bir deneyim olurken bu markalarla çalışmak kendimi keşfettiğim bir nevi okul oldu” dedi.

"Tek hedefim kendi markamı yaratmaktı"

Henüz lise yıllarında kendi tasarımları ile defileler yapan dünyaca ünlü modacı Kutoğlu, başarıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini vurguladı. Liseyi bitirdikten sonra Avrupa’da üniversiteye devam eden dünyaca ünlü modacı, işletme okurken pek çok ünlü markadan teklif aldığını, ancak tek hedefinin kendi markasını yaratmak olduğunu dile getirdi. Atıl Kutoğlu, “Yurt dışında ülkemi hep iyi temsil etmek için çaba gösterdim. Modanın geçmişten geleceğe akışına önem verip tasarımlarımda kendime özgü geometrik çizgilerim oldu. Koleksiyonlarımda hep Türkiye’ye özgü birtakım motifleri modern çizgilerle harmanlayarak kullandım ve bu sayede özgün tasarımlarımla Avrupa ve Amerika’da moda haftalarında dünyaca ünlü uluslararası mankenleri giydirdim” diye konuştu.

"Bu sektör Türkiye’ye çok yakışıyor"

“Türkiye’nin tekstil endüstrisi çok kuvvetli, bu sektör Türkiye’ye çok yakışıyor” diyen Kutoğlu, “Ancak biz ülke olarak üretimde çok iyiyken bunu tanıtım, tasarım ve pazarlamada yeterince başaramıyoruz. Bu alanda Türkiye’yi dünyaya, uluslararası arenaya başarılı şekilde tanıtmak için özel sektör ve devlet desteğinin, medya ile ve halkla ilişkilerin çok fazla destek vermesi gerekiyor. Moda dünyasında başarılı olabilmek için ABD ve Uzak Doğu pazarında başarılı olmanız gerekiyor. Genç tasarım öğrencilerine buradan şunu söylemek isterim; bu sektörde başarılı olabilmek için önce bir ekip kurmalısınız, lisan bilmeniz gerekli, çok üst düzey destekler almalısınız, ancak bunun için kendinizi ispat etmeli, cesur, yetenekli ve koleksiyonunuzun özgün olması gerekmekte” şeklinde konuştu.

2023’te hangi renkler moda olacak

2023 ilkbahar, yaz ve kış sezonunda hangi renklerin ve kıyafetlerin moda olduğu konusunda ise dünyaca ünlü modacı atıl Kutoğlu şunları söyledi:

“2023’de çok canlı renkler hakim, turuncunun en canlısı, mavi ve yeşilin en canlı tonları olacak vitrinlerde. Kargo pantolonlar, kıyafetlerde ya üstünüze yapışık kadar dar ya da üstünüzden düşecek kadar bol ve oversize bedenler gündemde, kabanlar ceketler ve yakalar çok büyük olacak.”

“Hazır Giyimde Dijitalleşme” de konuşuldu

Fuar kapsamında gerçekleştirilen bir diğer söyleşide ise “Hazır Giyimde Dijitalleşme” konu başlığıyla Berat Kayışkan yer aldı. Profesyonel moda fotoğrafçısı da olan Kayışkan, aslında moda sektöründe kadın abiye üzerine 20 yıl satış ve üretim yaptığını, IF Wedding Fashion İzmir’de defalarca katılımcı olarak yer aldığını söyledi. Kayışkan, “Burada olmaktan çok gurur ve heyecan duyuyorum. Şu an karşınızda Tradegram Teknoloji kurucusu olarak yer alıyorum. Tradegram, satıcı ve alıcıları buluşturan platform, kolay ve hızlı alışveriş deneyimini sunmak üzere tasarlanmış bir e-ticaret pazaryeri. Günümüzde, işinizi aynı gün online platforma taşıyarak, dilediğiniz an dilediğiniz yerden yönetebilir, ürünleriniz çalışanlarınız ve müşterilerinizi istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz” şeklinde konuştu. Kayışkan, değişen ve dönüşen dünyada her alanda olduğu gibi moda ve tekstil sektöründe de dijitalleşmenin önemine değindi.