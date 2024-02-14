IFS, Türkiye’yi yapay zekâ ile dijitalleştirecek

Dünya genelinde üretim, dağıtım, servis, enerji ve bakım-onarım alanlarında faaliyet gösteren şirketler için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) ve Saha Servis Yönetimi (FSM) gibi kurumsal iş uygulamaları geliştiren ve uygulayan IFS’in çözümleri şirketlerin verimliliğini, karlılığını ve müşteri memnuniyetini artırmasına destek oluyor.

60'tan fazla ülkede 80'e yakın ofisi ve 6500’den fazla çalışanı olan IFS, Türkiye’de ise 20’nci yılını kutluyor. 40 yıllık global endüstri tecrübesini ülke çapında 600’ün üzerinde müşterisi ile paylaşan IFS, daha fazla şirketin dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Yapay zekâyı stratejik odak noktamız oldu”

2023’te sektörde yaşanan gelişmelerin IFS’in ekosisteminin genişlemesine ve çözümlerinin daha geniş bir şirket ve bölge yelpazesine ulaşmasına katkı sağladığını söyleyen IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk, “Teknolojik yol haritamız, özellikle yapay zekâ alanındaki önemli gelişmelere odaklandı. Yapay zekâ, farklı sektörlerde büyük bir dönüşüm yaratmış durumda.

Bu teknoloji, şirketlerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına (yüzde 28), yeni müşteri segmentlerini keşfedip yeni pazarlara yönelmelerine (yüzde 28), müşteri memnuniyetini artırmalarına (yüzde 27), müşteri sadakatini geliştirmelerine (yüzde 26) ve daha yüksek kar marjları elde etmelerine (yüzde 25) yardımcı oluyor. Bu nedenle yapay zekâ, akıllı iç görüler aracılığıyla otomasyonu hızlandıran ve çalışan verimliliği ile varlıkları optimize eden stratejik odak noktamız oldu.

Bu doğrultuda, IFS olarak yapay zekâ kullanımıyla otomasyon, tahmin ve optimizasyon yeteneklerimizi güçlendirdik ve Falkonry AI firmasını satın alarak da kurumsal iş uygulamalarında yapay zekâ şirketi olduğumuzu kanıtladık. Bu teknolojik adımlarımız ve ifs.ai’yı hayata geçirmemiz müşterilerimizin iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağladı” dedi.

2024 hedefi yüzde 40 büyümek

Bu kapsamda IFS’in 2023 yılında globalde 1,2 milyar dolar ciro ve lisans bazında yüzde 33 büyüdüğünü söyleyen Öztürk, Türkiye’de ise lisans bazında yüzde 44 büyüme kaydettiklerini paylaştı. Bu sene de geçen seneki büyüme hızını sürdürmeyi hedeflediklerini kaydeden Öztürk, “Bu sene yüzde 40 büyümeyi ve lokal iş ortağı ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi, endüstri 4.0, otonom sistemler gibi devrim yaratan teknolojileri iş uygulamalarımıza entegre ederek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.