İHA Kızılelma'nın üretimi ne zaman başlayacak?

Baykar'ın ürettiği silahlı insansız hava araçları (İHA) Suriye'de, Libya'da ve son olarak Ukrayna'nın Rus işgaline karşı direnişinin ilk aşamasında kaydettiği başarılarla tanınıyor. TB2 adlı İHA'lar Batı Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya'da 30'dan fazla ülkeye ihraç edilirken, şirket TB2'den 10 kat daha fazla ağırlık taşıyabilen Akıncı modelini de ihraç etmeye başladı.

Baykar'ın ürettiği bu İHA'lar pervaneli, düşük hızlarda uzun süreler havada kalan araçlardı. Sadece havadan kara hedeflerini vurabilen silahlar taşıyabiliyorlardı.

Kızılelma ise yüksek hızda gitme ve yüksek hızda manevra yapabilme kabiliyetine sahip yeni tip bir İHA. Ayrıca sadece yer hedeflerine değil, başka uçaklara da taarruz düzenleyebiliyor.

"Otonom olarak çalışabilme kabiliyetine sahip"

Geliştirme çalışmaları devam eden Kızılelma, bu özelliklerine ek olarak başka insansız hava araçları ve pilotlu uçaklarla otonom olarak çalışabilme kabiliyetine de sahip.

Reuters'ın sorularını başında olduğu vakfın organize ettiği Teknofest esnasında Cuma günü yanıtlayan Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın "havacılık muharebesinin bütün geleceğini" temsil ettiğini belirtti. Bayraktar aracın öne çıkan kabiliyetlerini "agresif manevraları ve hava taarruzunu insanın yönetiminde ama otonom kabiliyeti çok daha yüksek olarak" gerçekleştirmek olarak özetledi.

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre üretimine gelecek yıl düşük adetlerde başlaması hedeflenen Kızılelma'nın, deniz kuvvetlerinin yeni sancak gemisi TCG Anadolu'ya yine gelecek yıl konuşlandırılması planlanıyor.

Kızılelma, başka bir İHA ile eşgüdüm içinde ilk otonom uçuşunu geçen ay, pilotlu bir savaş uçağıyla uçuşunu Pazar günü gerçekleştirdi. Geliştirme çalışmaları tamamlandığında Kızılelma öncü taarruz olarak nitelenen görevlerde savaş uçakları ile birlikte çalışabilecek.

"Araç büyüdükçe maliyetleri de artıyor"

Bayraktar, Kızılelma'ya ilgi gösteren ülkeler olduğunu ifade etti ancak isim vermedi. Bayraktar ayrıca, "Araç büyüdükçe kabiliyetleri artıyor ama maliyetleri de artıyor. Bir yandan da kullanım alanı aslında azalıyor" diyerek talebin daha sınırlı olabileceğine işaret etti.

Mayıs ayında yapılacak seçimler için yürüttüğü kampanyada savunma sanayi projelerini öne çıkaran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Bayraktar, Kızılelma ile Türkiye'nin savunma sanayinde kendi kendine yeterlilik serüveni arasında da bağlantı kurdu.

Türkiye'nin geçen yüzyılın ilk yarısında yarım kalan uçak geliştirme çalışmalarına atıfta bulunan Bayraktar, "Kızılelma... Bizler için de havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun veya devamının anlamını içeriyor. Bu yeni dünyada ülkemizin de var olduğunu... bundan sonra dünyada oyun kurucu olarak var olduğumuzu müjdeliyor. Bu yüzden aslında ismi Kızılelma" dedi.