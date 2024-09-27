İhracatçılara yeşil dönüşüm için Türk Eximbank'tan 1 milyar Euro'luk destek

Ticaret Bakanlığı olarak, küresel ticaretteki dönüşüme uyum hedefleri doğrultusunda dijital ekonomi ve yeşil dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu süreçte ihracatçıları desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Türk Eximbank'ın ihracatçılara yeşil dönüşüm için 1 milyar Euro'luk desteğini değerlendiren Bolat, "Türk Eximbank, yeşil dönüşüm hedefi çerçevesinde ihracatçılarımızın Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na adaptasyonu noktasında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası garantisi ile 1 milyar Euro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacak. İhracatçılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bakanlık olarak, Türkiye'mizin küresel ticaret pazarındaki rekabet gücünü artıracak plan ve programları hayata geçirmeye, ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.