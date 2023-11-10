İK’nın yeni formülü: Motivasyon x Değer = Birey!

Sevilay ÇOBAN

Yenibiriş, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren bu ekosistemi mobil altyapılar üzerinden hizmete almış olacak. Momentumun fizikteki formülünü de ortaya çıkaran Yenibiriş, artık ‘İnsan Kaynakları’ birimini ‘Motivasyon x Değer = Birey’ (Motivated and Valued Person) olarak tanımlıyor. Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “İlkler her zaman önemlidir.

Bizi o anlara taşıyan güç de momentumun kendisidir. Harekete geçmiş olduğumuz o andır. Biz de Yenibiriş olarak momentumun fizikteki formülünü temel alarak kendi formülümüzü geliştirmek istedik. Biliyoruz ki artık ‘İnsan Kaynakları’ kavramı günümüzde temsil ettiği değerler itibari ile yeniden ele alınması gereken bir birimi simgeliyor. Bu yeni vizyonumuz doğrultusunda oluşturduğumuz formül ile artık ‘İnsan Kaynakları’ birimini Motivated and Valued Person yani ‘MVP’ birimi olarak tanımlıyoruz.

An itibarıyla hizmete giren bu sistemimiz, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren de mobil altyapılar üzerinden hizmete girmiş olacak” dedi. Karaboğa, sözlerine şöyle devam etti: “Hizmet alanlarının erişimini kolaylaştırabilmek için insan kaynakları ve istihdamın gereksinimlerinin tamamını beş ana başlık altında toplayarak sadeleştirdik. Bu inovasyon yaklaşımı ile merkezine insanı koyan dijital bir yapı oluşturduk ve bir HR Super App doğmuş oldu. Bu uygulamanın içerisinde yer alan tüm hizmetlerimizi kapsayacak yeni dijital platformumuz da Yenibiris Plus.”

“Lider ‘içten yanmalı motor gibi olmalı”

Zirvenin bir diğer konuşmacısı ise Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, günümüz iş dünyasında bir liderin başarıya ulaşması için kendi deyimimle ‘içten yanmalı motor’ olması yani merak etmesi, okuması, yenilik peşinde koşması ve birçok işi aynı anda yapabilmesi gerektiğini söyledi. “İkinci olarak çevresine örnek olması, iyi bir liderin olmazsa olmazları arasında olmalı” dedi.

100 Yılın Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Zirve'de ayrıca ‘100 Yılın Değer Ödülleri' verildi. ‘100 Yılın Vefa Ödülü’ Özdemir Bayraktar’a, ‘100 Yılın Başarı Ödülü’ Türk Hava Yolları’na, ‘100 Yılın Güven Ödülü’ Shell’e, ‘100 Yılın Sanat Ödülü’ Ajda Pekkan’a, ‘100 Yılın Spor İnsanı Ödülü’ Fatih Terim’e, ‘100 Yılın Emek Ödülü’ Doğan Hızlan’a ve ‘100 Yılın Takımı Ödülü’ Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı’na verildi.