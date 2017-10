Ilgın İnşaat'tan master planlı dönüşüm projesi

11 Ekim 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - TOKİ ve Emlak Konut’un müteahhit firmalarından şirket, Gaziosmanpaşa Belediyesi ortaklığıyla Türkiye’nin ilk master planlı dönüşüm projesinin lansmanını gerçekleştirdi. Kurban Bayramı’na özel sunduğu kampanya ile yatırımcılara, 48 aya kadar vade farksız taksitlendirme seçenekleri sunuluyor. We Haliç'in, Pierre Lotti ve Haliç’ten başlayıp tarihi yarımadaya kadar uzanan dairelerinin fiyatları 229 bin TL’den başlıyor.

Projeyle ilgili görüşlerini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbulluların deprem olacak endişesiyle hayatlarını geçiremeyeceklerini belirterek, “Ben kentsel dönüşüme kentsel dönüşümün biraz ötesinde bakıyorum. Yalnızca bir bina yıkıp yenisini yapmak olarak değil. Zihnimizi kentsel dönüşüme hazırlamalıyız. Kentsel dönüşüm algısı yerine, şehirlerde değişim algısı kurgulamalıyız” diye konuştu. WE Haliç Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bucak, “Yatırımcılarımızı yapılan ve planlanan ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye’nin en hızla gelişen bölgesinde, tarihi yarımadaya komşu ilk yaşam projesinden ev sahibi yapmak için bayrama özel çok cazip ödeme seçeneği sunan bir kampanya başlattık. Kampanyamızdan yararlanacak yatırımcılarımız, 48 aya uzanan vade farksız ödeme avantajını yaşayacak” dedi.

Osmanlı mimarisi modern mimariyle buluştu

Osmanlı klasik mimarisiyle modern mimariyi buluşturan bir yaklaşım sergileyen We Haliç'te sahip olunan özelliklerle alışverişten spora, sağlıktan eğitime farklı ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak nitelikte bir yaşam konforu sağlanması hedefleniyor.

Stüdyodan 5+1’e kadar daire seçenekleri

We Haliç’te 40 m2 lik stüdyolardan başlayıp farklı daire tipleri ve metrekare seçenekleriyle 5+1’e kadar farklı büyüklükteki bahçeli, teraslı ve 2,90 metre tavan yüksekliğine sahip daire seçenekleri yer alıyor. We konseptli konut ve çarşı bölümleri; WE konut, We bulvar çarşı, We meydan olarak tanımlanıyor. Proje ticari ve sosyal donatılarıyla bir mahalle konsepti yaratıyor. We bulvar çarşıda markaların yer aldığı ticarî alanları kaplayan mağazalar, kafeler ve restoranlar yer alıyor.