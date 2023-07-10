İlk 6 ayda 25 milyon 706 bin dolar su ürünleri ihracatı yapıldı

Geçtiğimiz deniz sezonunu yüksek ticaret hacmiyle geride bırakan balıkçılar, avlanma yasaklarının kalkmasının ardından başlayacak yeni sezona hazırlanırken Türkiye, deniz ürünleri tedariğindeki payını büyütüyor. Ülkemiz, dış satımını 2023’ün ilk yarısında önceki senenin aynı dönemine kıyasla %7,74 artırarak 325 milyon 706 bin dolara ulaştırdı. Bunun neredeyse tamamı ise balık ticaretinden elde edildi. Önceki seneler, başta Avrupa bölgesi olmak üzere 103 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin gelecek dönem için yeni rotalar oluşturacağını belirten Fikret Balıkçılık'ın Sahibi Fikret İmal, ülkemizdeki balık tedariğine dair gelişmeleri değerlendirdi.

İhracatın üçte ikisi AB'ye

Türkiye’nin avcılık ve yetiştiricilik yöntemleriyle elde ettiği balıkların ihracatında son yıllarda rekor kırıldığını aktaran Fikret İmal, “2022- 2023 balıkçılık sezonu palamut avcılığı bakımından verimli geçerken, sıralamayı hamsi, istavrit ve lüfer takip etti. Üretim açısından da listenin başına çipura, levrek ve alabalık yerleşti. İhracatın üçte ikisi ise Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Biz de hedeflerimiz ve faaliyetlerimizle bu ticaret ağının kritik bir noktasındayız. 1986’dan günümüze bizi Türkiye’nin balıkçısı yapan tedarik zincirimizle ülkemizin balık tedariğinin %90’ını karşılayan marka olarak konumlanıyoruz. Denizlerin cömertliğini hem restoranımıza hem de farklı bölgelere taşıyoruz.”

“Zengin deniz mahsüllerimizi yurt dışına taşıyacağız”

Kendilerine özel balık usulleriyle daha kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını söyleyen Fikret Balıkçılık’ın Sahibi Fikret İmal, “2023’ün ilk yarısında büyük bir ivme yakaladık. Bunu Bursa’daki şubemizin ardından, yeni bölgelere açılarak daha da yükselteceğiz. İstanbul Fişekhane’deki yeni lokasyonumuzun hazırlıkları sürerken, yurt dışındaki faaliyetlerimizi de emin adımlarla yürütüyoruz. 20 ülkeden şube talebi gelmesine rağmen, kontrollü adım atmak için şubeleşmeye yurt dışında Dubai ve Kuveyt ile başlıyoruz. Böylece ülkemizin her bakımdan zengin deniz mahsullerindeki başarısını, coğrafi sınırlarımızı aşarak dünyaya duyuracağız” dedi.

“Dubai ve Kuveyt’te de şube açacağız”

Fikret İmal, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Bir balık arabası ile başladığımız serüvende yaklaşık 40 yılı geride bıraktık. Kurulduğumuz günden bu yana kendimize özel balık usulleriyle müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz. Bugün, Türkiye’nin dört bir yanına ve Avrupa ülkelerine balık gönderebiliyoruz. Şube açmak için kontrollü bir şekilde ilerlediğimiz ülkelerin yanı sıra, diğer franchise taleplerini de değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda Katar’da da şube açmayı planlıyoruz. Türkiye’nin en saygın market zincirleri, otel ve restoranlarına deniz mahsullerini yıllardır güvenle sunan Fikret Balıkçılık olarak faaliyet alanımızı genişleterek ülkemizin deniz ticaretine daha fazla katkıda bulunacağız.”