iMiR Global, Joker’i bünyesine kattı: Bebek perakendesinde stratejik birleşme

iMiR Global, Türkiye’nin köklü markalarından Joker’i satın alarak perakende ve distribütörlük gücünü birleştirdi.

iMiR Global Kurucusu Can İmir, birleşmenin şirketin büyüme vizyonundaki rolüne dikkat çekerek, “Joker, Türkiye’de bebek perakendeciliğinin öncülerinden biri. Biz de dünyadaki ilkleri ailelerle buluşturan bir yapı kurduk. Joker’in 30 yıllık mirasını, müşteri güvenini ve marka algısını koruyarak kolektif bir güç odağı haline getireceğiz” dedi.

Kısa vadede Joker’in mevcut bilinirliği ve müşteri tabanının iMiR Global’in kalite standartlarıyla güçlendirileceğini aktaran İmir, orta vadede markanın B2B2C modeliyle hem Türkiye’de hem seçili uluslararası pazarlarda konumlandırılacağını belirtti.

Yeni dönemde “Joker Partners” dönemi

Yeni yapıda Joker, iMiR Global’in portföyünde yer alan Inglesina, Doona, SmarTrike, Bbaby, Bmom ve Bcycle gibi global markaları “Joker Partners” programı üzerinden premium servis seviyesiyle tüketiciyle buluşturacak.