İnci Vakfı, “Hasat Hibe Programı”nı başlattı

İnci Holding çatısı altında “Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet” ilkesiyle faaliyetlerini yürüten Cevdet İnci Eğitim Vakfı, gençlere yönelik faaliyetlerinin bir parçası olarak “Hasat Hibe Programı”nı başlattı. İçerik danışmanlığını ve kolaylaştırıcılığını Yerli Yeşil Yeni Sosyal Kalkınma Kooperatifi’nin yaptığı program Türkiye’de sivil toplum ve özel sektör iş birliğinde ve tematik olarak uygulanan ilk hibe programı olma özelliğini taşıyor. Bu yıl pilot uygulama olarak sadece Ege Bölgesi’nde yer alan 18 üniversiteyi kapsayan programa, lisansüstü düzeyde bir programa kayıtlı öğrenciler Hava, Su ve Toprak odağında sürdürülebilirlik ile ilişkili projeleriyle katılabilecek. Projeye başvuru yapabilmek için bölüm ya da alan sınırlanması bulunmuyor. İlgili üniversitelerin tüm bölümlerine açık olan program çok disiplinli yaklaşımları da destekliyor.

Başvurular 7 Aralık’a kadar devam ediyor

25 Kasım’da incivakfi.org üzerinden başvuruları alınmaya başlanan Hibe Programı’na öğrenciler, döngüsel ekonomi, atıkların kaynağında azaltılması, alternatif ve temiz enerji konularındaki projelerle başvurabilecek. Projelerin fikri aşaması tamamlanmış, uygulamaya geçme aşamasında olması gerekiyor. Program ile İnci Holding’in 2021 Sürdürülebilirlik Raporunda yer alan sürdürülebilirlik önceliklerinden biri olan “Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim” konularına katkı sağlanması da hedefleniyor. Program için son başvuru 7 Aralık’ta alınacak, seçilen finalistler 12 Aralık’ta online olarak jüriye sunum yapacak. 19 Aralık’ta gerçekleştirilecek Hasat Zamanı adı verilen Hibe Takdim Töreni’ne hibe almaya hak kazanan en fazla 10 proje davet edilecek. Projeler sağladığı ekolojik, ekonomik ve toplumsal fayda, bu faydanın sürdürülebilirliği, ölçülebilirliği, ne kadar yenilikçi olduğu, etki alanı, geliştirme potansiyeli gibi temel kriterler çerçevesinde değerlendirilecek.

Toplam hibe tutarı 600 bin TL’nin üzerinde

Program kapsamında en fazla 5 projeye, proje başına 70 bin TL’lik hibe ve ayrıca 9 ay boyunca 3.500 TL burs desteği ile mentorluk verilecek. Destek Hibesi almaya hak kazanan en fazla 5 proje ise proje başına 20 bin TL alacak; bu proje sahiplerine projeleriyle ilgili mentorluk da sağlanacak.

Programın toplam bütçesi 607.500 TL’ye ulaşıyor. Finale kalan projeler, mentorlar, jüri üyeleri, İnci Holding ve grup şirket yöneticileri 19 Aralık’ta Hasat Zamanı etkinliğinde proje paylaşımı, hibe sonuçlarının açıklanması ve kutlama için bir araya gelecek.

İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, “İnci Vakfı olarak hayal-hedef-hareket diyoruz. Bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz Hasat Hibe Programımızda da yaşanabilir bir gelecek hayalimizi paylaşan akademisyenlere harekete geçebilmeleri için destek olmak niyetiyle yola çıktık. Böylece biliyoruz ki farklı bakış açılarımız sayesinde birbirimizden öğrenecek, birlikte gelişeceğiz. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çevre üzerinde yarattığımız olumsuz etkileri onaracak çalışmaları ortaya çıkarmak, görünür kılmak istiyoruz. Hedefimiz, bu yıl Ege bölgesindeki 18 üniversite ile başlattığımız Programın kapsamını sonraki yıllarda daha da genişletmek” dedi.

Hasat Hibe Programı’nın başlangıcının, İnci Holding’in 70. yılına denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ise, şöyle konuştu: “70 yıllık bir aile şirketi olarak, gelecek nesillere ne bırakacağımız bizim her zaman önem verdiğimiz bir konu. Yeni nesiller için günü kurtarmak felsefesinden uzak her günü kurtarmaya odaklanan bir yaklaşıma sahibiz ve bunun için 7’den 70’e herkesin bilinçlenmesi için çaba gösteriyoruz. Maalesef artık doğayı korumamız yeterli değil, onu onarmamız da gerekiyor. Hasat Hibe Programını da bu konuda “Nasıl?” sorusuna cevap arayan gençlerimizi desteklemek amacı ile başlattık. Çünkü biz, gelecek nesillere çok daha sağlıklı bir hava, su ve toprak bırakmak istiyoruz. ”