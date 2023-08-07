iNFO Yatırım, kârını yüzde 162 artırdı

Hisse Senedi, Viop, Forex, Eurobond, Opsiyon, SGMK, Varant, Uluslararası Piyasalar ve Yatırım Fonları ürünleriyle 33 yıldır faaliyetlerini sürdüren köklü aracı kurumlardan iNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (iNFO Yatırım), 2023’ün ikinci çeyreğinde 2022 yılının ikinci çeyreğine göre kârını yüzde 162’lik artışla 145,7 milyon TL’ye yükseltti. 2023’ün ilk 6 aylık performans verilerinde 2022 yılının aynı döneminde ise 130,1 milyon TL olan Hizmet Gelirleri Net Kârı %81’lik artışla büyük aşama kaydederek 235 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023’te 4 halka arz gerçekleştirdi

iNFO Yatırım, 2023 yılında Maçkolik, Graintürk, Katılımevim ve Forte şirketlerinin halka arz süreçlerine aracılık etti. Birleşim Mühendislik şirketine de likidite sağlandı. İNFO Yatırım 2022’nin son çeyreğine göre Pay Piyasası’nda pazar payını %4,73’ten %5,07’ye VİOP pazar payını %5,26’dan %6,16’ya, FX’teki pazar payını %9,7’den %14,28’e yükseltti. iNFO Yatırım üzerinden Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcı sayısı 45 bini geçerken, VİOP’ta işlem yapan yatırımcı sayısı ise 2 bin 600’e ulaştı.