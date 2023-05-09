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İngiliz basınına ince belli çay Türk şirketten

Karaca, Londra mağazası açılışından sonra, tüm dünyanın merakla beklediği İngiltere’de Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın taç giyme töre­nini takip eden yabancı medya merkezinin sponso­ru oldu.

Haber Merkezi
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Karaca, Londra mağazası açılışından sonra, tüm dünyanın merakla beklediği İngiltere’de Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın taç giyme töre­nini takip eden yabancı medya merkezinin sponso­ru oldu. Tasarımda yakaladığı farklı çizgiyi kaliteli ürünlerle buluşturan Karaca, son yıllarda hızlan­dırdığı yurtdışı açılımını taç giyme töreni spon­sorluğuyla üst noktaya taşıdı. Londra Yabancı Ga­zeteciler Cemiyeti Medya Merkezi’nde, taç giyme törenini takip eden 190 gazetecinin canlı yayın ger­çekleştirdiği ana salonun tüm yemek ve içecek ik­ramlarının sponsoru olan Karaca, İngiliz basınına fincanda Türk kahvesi ile geleneksel cam bardak­larda çay ikramı gerçekleştirdi.