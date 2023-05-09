İngiliz basınına ince belli çay Türk şirketten
Karaca, Londra mağazası açılışından sonra, tüm dünyanın merakla beklediği İngiltere’de Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın taç giyme törenini takip eden yabancı medya merkezinin sponsoru oldu.
Karaca, Londra mağazası açılışından sonra, tüm dünyanın merakla beklediği İngiltere’de Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın taç giyme törenini takip eden yabancı medya merkezinin sponsoru oldu. Tasarımda yakaladığı farklı çizgiyi kaliteli ürünlerle buluşturan Karaca, son yıllarda hızlandırdığı yurtdışı açılımını taç giyme töreni sponsorluğuyla üst noktaya taşıdı. Londra Yabancı Gazeteciler Cemiyeti Medya Merkezi’nde, taç giyme törenini takip eden 190 gazetecinin canlı yayın gerçekleştirdiği ana salonun tüm yemek ve içecek ikramlarının sponsoru olan Karaca, İngiliz basınına fincanda Türk kahvesi ile geleneksel cam bardaklarda çay ikramı gerçekleştirdi.