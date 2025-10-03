İngiliz çay devi Lipton'dan tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı

İngiltere merkezli çay devi Lipton, Türkiye’deki 39 yıllık üretim yolculuğunu sonlandırdı. Şirket, Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan iki yaş çay işleme tesisini Özgür Çay A.Ş.’ye devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Satış anlaşması Rekabet Kurulu’na sunuldu

Kerim Ülker'in haberine göre; Lipton Teas and Infusions tarafından yapılan resmi açıklamada, “Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Küresel dönüşüm stratejisinin parçası

Şirket açıklamasında, söz konusu adımın 2022 yılında Unilever’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline gelinmesinin ardından başlatılan küresel dönüşüm stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “İş modelimizi yenilerken amacımız en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak gibi temel güçlü yanlarımıza odaklanmaktır” denildi.

Türkiye’de faaliyetler devam edecek

Lipton, üretim tesislerini devretmesine rağmen Türkiye’den tamamen çıkmayacağını, “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.” kimliğiyle faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Şirketin, tedarikçilerden çay alımlarına kalite ve sürdürülebilirlik standartları çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla açılan inovasyon, harmanlama ve paketleme tesisinin Türkiye operasyonlarının kalbi olarak hizmet vermeyi sürdüreceği kaydedildi.