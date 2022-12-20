InMobi, ekibini genişletiyor

Önde gelen içerik, para kazanma ve pazarlama teknolojileri sağlayıcısı InMobi, Microsoft Advertising ile Afrika ve Orta Doğu'da yeni genişlettiği ortaklığı için bölge liderlerinin görevlendirildiğini duyurdu. Yakın zamanda duyurulan ortaklıkla ivme kazanmak için, InMobi, Jacob Joseph'i Microsoft Advertising Türkiye, Afrika ve Orta Doğu İş Başkanı olarak ve Nilay Yücedağ’ı ise Türkiye Satış Lideri olarak atadı. Liderler, InMobi'nin Türkiye'deki stratejik ve kurumsal reklamcıları büyütme, elinde tutma ve etkinleştirme çabalarına destek sağlayacaklar. Ayrıca Janette Hardman, Seun Mehoweis ve Priyanka Nambiar sırasıyla Güney Afrika, Batı ve Doğu Afrika ile Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) pazarları satış liderleri olarak görevlendirildi.

InMobi Microsoft Advertising Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rohit Dosi, "Ekibin pazardaki büyümesi, InMobi'nin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da Microsoft Advertising için büyüme sağlama taahhüdünü pekiştiriyor ve InMobi'nin, bölgedeki çeşitli kümelerde daha derin bağlantılar, işbirliği ve düzenlenmiş hizmet yoluyla müşterilere daha iyi hizmet vermesini sağlayacak" dedi.

InMobi kısa bir süre önce Microsoft Advertising ile ortaklığının Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'da kurumsal ve stratejik satış, hesap yönetimi, pazarlama, finans, tahsilat ve faturalandırmaya liderlik etmek üzere genişletildiğini duyurmuştu.

Microsoft Advertising Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Kıdemli Ortak Satış Lideri Mike Luscombe bu gelişme hakkında şunları söyledi: "Microsoft Advertising'in bölgedeki büyümesini desteklemek üzere InMobi'de bu son derece çeşitli ve yetenekli uzmanları ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Her biriyle yakından çalışmayı ve müşterilerimizin bu ortaklıktan elde ettiği değeri artırmayı dört gözle bekliyorum.”

Bölgesel varlığı memnuniyetle karşılayan InMobi müşterisi ve AnalyticaHouse Türkiye Proje Müdürü Tahir Gündüz ise “Microsoft Advertising ve InMobi ile birlikte Corendon Airlines gibi müşterilere yönelik dijital pazarlama stratejilerimizin başarısını görmekten memnuniyet duyuyorum. InMobi'nin Microsoft Advertising platformunun özelliklerinden sonuna kadar yararlanma konusundaki desteğini ve rehberliğini takdir ediyorum ve bu başarıyı tüm reklamverenlerimizle tekrarlamak için InMobi ile yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Halihazırda InMobi, ortaklığın ilanından bu yana seyahat, perakende ve finans sektörlerindeki 50'den fazla kilit müşteri arasında Microsoft Advertising tekliflerinin benimsenmesinde güçlü bir artış olduğunu gördü. Eylül 2022'de Microsoft Advertising, tekliflerinin Nijerya, Moritanya, Gine, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Etiyopya, Gürcistan, İsrail, Kırgızistan, Lesoto, Libya, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Moldova, Namibya, Nijerya, Umman, Pakistan, Katar, Réunion, Suudi Arabistan, Seyşeller, Tacikistan, Tanzanya, Gambiya, Togo, Birleşik Arap Emirlikleri ve Zimbabve dahil olmak üzere Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'da 30'dan fazla yeni pazarda sunulduğunu duyurdu.

İngilizceye ek olarak, reklamlar artık Arapça, İbranice ve Rusça dillerinde de destekleniyor.