Innotalks 2024 etkinliğine evsahipliği yapacak

17 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek ve dört oturumdan oluşacak etkinlik, Işık Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı ve Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Dilek Leblebici Teker, Portland State University’den (ABD) Prof. Tom Gillpatrick, Rutgers University (ABD) Dr. Zeki Pagda ve Tec De Monterrey’den (Meksika) Dr. Dante B. Castro moderatörlüğünde ülkemizden ve Dünya’dan alanında öncü birçok akademisyeni bir araya getirecek.

Online gerçekleşecek olan etkinliğin ilk oturumunda inovasyon teması altında işletmelerin finansman, satış, pazarlama ve stratejik planlama konularında yeni nesil yetkinlikler geliştirmelerinin yolları ile veri ve nörobilimin işletme verimliliğine katkısı masaya yatırılacak.

Ikinci oturumda küresel tecrübeler kapsamında, işletme eğitiminde yapay zeka kullanımının etkileri tartışılırken üçüncü oturum, yapay zekanın şirketlerde karar alma süreçlerinde etkisini inceleyecek. Son oturumda oyunlaştırma yoluyla stratejik yönetimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Prof. Dr. Dilek Teker, Işık Üniversitesi eşgüdümünde gerçekleşecek olan bu etkinliğin, hedef kitlesinin hem kariyerine yön verecek olan gençler hem de yeni nesil yetkinlikler ile marka değerlerini yükseltmeyi amaçlayan şirket yöneticileri olduğunu ve oturumlarda küresel tecrübelerin tartışılacağını belirterek, ilgi duyan herkesi online gerçekleşecek etkinliğe beklediklerini vurguladı.