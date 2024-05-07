İnovatif atılımlar yapan Sipay 2025’te unicorn olacak

Birol BOZKURT

Türkiye, fintek sektöründe hızlı bir yükseliş yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye Fintek Genel Görünümü” raporuna göre, Türkiye’de 2023 yılında 29 fintek şirketine 17 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi.

Ödemeler, Bankacılık Teknolojileri ve Blok zinciri/Kripto varlık dikeylerinin öne çıktığı ekosistemde, 677’si aktif olmak üzere toplam 803 fintek girişimi faaliyet gösteriyor. Bu dinamik sektörde öne çıkan şirketlerden biri olarak büyümesini sürdüren Sipay CEO’su Semih Muşabak ile sektördeki son durumu ve gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

2023 yılında 2022’ye kıyasla 10 kat büyüme gerçekleştiren Sipay, 2024’te de bu büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, yılsonunda yaklaşık 650 milyar TL’lik bir hacim hedefliyor ve şu anda aylık 15 milyar TL’lik bir hacmi yönetiyor. Unicorn olma gibi bir hedefleri olduğunu söyleyen Muşabak, “Şu anda farklı fonlarla görüşme içindeyiz. Yakında yatırım haberlerini de duyuracağız. 2025 yılının sonuna doğru unicorn olma gibi bir hedefimiz bulunuyor” diye konuştu.

“3 ana dikeyimiz var”

Sipay olarak 3 tane ana dikeyleri olduğunu söyleyen Semih Muşabak, “İlki kredi kartı tahsilat dikeyi. Sanal POS ve Fiziksel POS olarak bu dikeyi ikiye ayırıyoruz. Bir diğer dikeyimiz Cüzdan. Son dikeyimiz ise White Label ki bunu da kart, POS ve Cüzdan olmak üzere 3’e ayırdık. Geçtiğimiz yıl, Sipay Kart sayısında bir önceki yıla göre 7 katlık bir artış yaşanırken, işlem sayısı 11 kat arttı. 2023 yılında ise Sipay Cüzdan sayısı 2022’ye kıyasla 4 katına çıkarken, Walletgate altyapısıyla hizmet verilen cüzdan projelerinde toplam cüzdan sayısı 6,5 kat artış gösterdi” dedi.

Uluslararası pazarlara açılım

Sipay’in, yurt dışı açılımını öncelikli hedef olarak belirlediğini söyleyen Muşabak, “Bu doğrultuda ilk olarak İngiltere ve Azerbaycan’da çalışmalarımıza başladık. İngiltere tarafında Türkiye’de başarılı yaptığımız işleri yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. 2024 yılında test işlemlerine başlamayı hedefliyoruz. Azerbaycan tarafında ise yeni bir mevzuat var. 2024’te başvurumuzu yapıp Türkiye’deki benzer faaliyetleri gerçekleştireceğiz. İngiltere ve Azerbaycan’ı takiben Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa tarafında da çalışmalara başlayacağız. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de mevzuata yönelik gelişmeler var. Bunları takipteyiz” ifadelerini kullandı.

Üye işyeri ve işlem hacminde büyüme

Üye işyeri sayısını geçen yıl 2,5 kat artıran Sipay, işlem adedi ve hacminde de sırasıyla 2 kat ve 4 katlık bir artış kaydetti. Şirketin çalışan sayısı son bir yılda %125 oranında artarken, Ar-Ge Merkezi’nin devreye alınmasıyla inovatif çözümler üzerinde çalışmalar hız kazandı. Sipay, 3 patent başvurusu ve uluslararası 3 bilimsel yayın ile ArGe alanında da iddialı olduğunu gösteriyor.

“Sipay Cüzdan, Super App olma yolunda”

Super App’e doğru giden bir Sipay Cüzdan uygulamaları olduğunu söyleyen Sipay CEO’su Semih Muşabak, “Buraya bankaların kredilerini eklemeye başladık. Bankanızdan kredi çekip, harcayabiliyorsunuz. Yakın zamanda sigorta, hisse senedi gibi farklı fonksiyonlar da eklenecek. Amacımız tek bir mobil uygulamayla kullanıcılarımıza birden farklı banka hesabını yönetebildiği ve kendileri için en avantajlı olan krediyi bulabildiği bir dünya tasarlamak” dedi.

Teknolojiye ayak uyduran firmalar ayakta

Finansal dünyanın değiştiğine dikkat çeken Sipay CEO’su Semih Muşabak, “Gömülü finansı, AI’ı ve kişiselleştirmeyi konuşmaya başladık. Teknolojinin gerisinde kalmadan teknolojiye ayak uyduran firmalar gelecekte ayakta kalacak" diye konuştu.