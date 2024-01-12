“İnovatif düşünce DNA’mızın bir parçası”

Türk Henkel, kuruluşunun 60’ıncı yılını kutluyor. Henkel'in inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler geliştirmekte olduğunu belirten Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız. 2022'de Ar-Ge'ye yapılan 570 milyon Euro'luk yatırım ve dünya genelinde 30'dan fazla Ar-Ge merkeziyle yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine devam edildiğini vurguluyor.

Türk Henkel'in 60 yıllık yolculuğunda Pril'den Tursil'e, Vernel'den Gliss'e ve Pritt'e kadar birçok ürünü tüketicilerle buluşturduğunu anlatıyor. Türkiye genelinde üç farklı noktada üretim yapan ve yaklaşık bin kişilik bir ekiple çalışan Türk Henkel’in yürütme kurulu başkanı ve tüketici markaları genel müdürü Güray Yıldız'la Türk Henkel'in geçmişi, bugünü ve gelecek hedefleri üzerine konuştuk.

Türk Henkel’in 60'ıncı yılını geride bıraktınız. Bu süreçten kısaca bahseder misiniz?

56 ülkede, 124 farklı milletten 50 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren ve 22 milyar Euro’dan fazla satış büyüklüğüne sahip 148 yıllık global bir şirketiz. Ülkemizdeki yolculuğumuzun kökleri bundan 60 yıl öncesine dayanıyor. Bu yolculuğun başlangıcı 1963 yılında Gebze’de faaliyete geçen fabrikamızla oldu. Henkel’in ‘Çamaşır ve Ev Bakım’ alanındaki Türkiye organizasyonu Atatürk’ün isteğiyle İzmir’de kurulan Türkiye’nin ilk margarin, toz ve sıvı deterjanını üreten Turyağ firmasının 1965 yılında satın alınmasıyla başladı. Türkiye’nin ilk deterjanı olan Tursil’in ismi de buradan geliyor.

Bugün Ankara, Gebkim ve Tuzla olmak üzere üç fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz üretimle toplam 34 markamızla hem tüketici hem de endüstriyel ürünlerimizle hayatın her alanında varız. İnsanların yaşamlarına dokunan yenilik ve çözümler sunuyoruz. Geçtiğimiz bir yıl boyunca 100 haneden 90’ına bir Henkel ürünü girdi diyebilirim.

Tüm bu faaliyetlerde ArGe ve inovasyon önemli bir yer tutuyor. Bu alanlardaki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

İnovatif düşünce ve girişimci ruh, Henkel DNA'sının bir parçası. Henkel’in dünya genelinde 30’un üzerinde Ar-Ge ve deneyim merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Henkel Group’un 2022 mali yılında Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatırımın 570 milyon Euro’ya ulaştığını söyleyebilirim. Bugüne dek dünyanın ilk kendinden etkili çamaşır deterjanı, ilk saç şampuanı ve ilk saç spreyi gibi sayısız ürün inovasyonunu pazara sunarak milyonlarca insanın hayatını şekillendirdik. Henkel olarak, pazarda birçok kez devrim yaratan büyük bir inovasyon geçmişine sahibiz ve bu gelenek günümüzde de devam ediyor.

Tüketici beklentileri ve satın alma davranışlarındaki değişim Ar-Ge çalışmalarınıza nasıl yansıyor? İnovasyon anlamında geliştirdiğiniz yeni ürünlere örnekler verebilir misiniz?

Son dönemde tüketici beklentileri ve satın alma davranışlarının değişimi, Ar-Ge stratejilerimizi doğrudan etkiliyor. Tüketiciler artık sadece kaliteli ürünler değil aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir seçenekler arıyorlar. Henkel olarak, bu yeni beklentilere yanıt vermek için geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş ambalajlar kullanmayı tercih ediyoruz.

Ayrıca tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak, zaman kazandıracak ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. Raflarda ihtiyaca yönelik doğru ürünü bulmayı kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üzerinde çalışıyoruz. Yenilikçilik ve yeni ürün ajandamızda, sürdürülebilirlik ve tüketici konforunu ön planda tutan, çevre dostu ürünler bulunuyor. Örneğin; Persil markamızla hijyenik bir temizlik için hem çamaşırları hem de çamaşır makinesini aynı anda temizleyen bir ürün geliştirdik.

Tursil’de enerji tasarrufunu hedefleyen ve tüketicilerin soğuk suda bile çamaşırlarını güvenle yıkayabilecekleri yeni bir ürünümüz var. Profesyonel saç bakımında ışık ve ısıyla renk değiştiren Color Alchemy ürünlerimiz sektörde inovatif alanda kuaförlerin yaratıcılığını destekliyor. Global olarak uyguladığımız "Ocean Projesi" ile Pritt'te blister dediğimiz stick yapıştırıcı ambalajlarından tüm plastiği çıkardık. Yeni blisterlarımız yüzde 98'e kadar geri dönüştürülmüş kartondan yapılıyor ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir. Bu yeni yüzde 100 geri dönüştürülebilir karton blister ile Pritt, yıllık bin ton plastik kullanımının azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Türkiye’de son dönemde yaptığınız yatırım miktarını öğrenebilir miyiz?

Son dönemde Türkiye’ye 65 milyon Euro tutarında bir yatırım gerçekleştirdik. Son 5 yıldaki yatırımlarımızı özellikle endüstriyel iyileştirmeler, endüstri 4.0 altyapısı ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda gerçekleştirdik. 2024 yılında da sürdürülebilirlik hedeflerimize olan güçlü bağlılığımızla yine bu alanlarda yatırımlar gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.