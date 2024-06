İnşaat ve montaj sigorta poliçesi üretimine rekor

Takip Et

Sigorta sektörü nisanda montaj ve inşaat sigortalarında toplam 5 milyar TL üretim rakamına erişti. Türkiye Sigorta ise aynı dönemde inşaat ve montaj sigortalarında gösterdiği üstün performans ile sektördeki tüm rakiplerini geride bırakarak toplamda 3 milyar 347 milyon TL üretim rakamı ile rekor kırdı.

Şirketin Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen bu başarıyla ilgili, "İnşaat sektörü, ülkemizin ekonomik büyümesinin ve gelişmesinin temel taşlarından biri. Bizler, sunduğumuz kapsamlı sigorta ürünleriyle bu sektördeki projelerin güvenle ilerlemesini sağlıyor ve böylece ülke ekonomimize de önemli katkılar sunuyoruz. Türkiye Sigorta olarak, sadece bugünün değil, geleceğin de projelerinde yer alarak ülkemizin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Her alanda güvence

İnşaat projelerini birçok risk karşısında güvence altına alan 'İnşaat All Risks Sigortası'nın yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, dikkatsizlik ve sabotaj gibi durumlara karşı teminat sağladığını kaydeden Çakmak, "Türkiye Sigorta İnşaat All Risks Sigortası, ikametgahlardan toplu konutlara, iş hanlarından fabrikalara, hastanelerden okullara, madenlerden güç santrallerine, kara yollarından demir yollarına, havalimanlarından köprülere, barajlara, su bentlerine ve tünellere kadar inşaatın her alanında güvence sunuyor." yorumunu yaptı.