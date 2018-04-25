İran Airtour filosuna 20 uçak katacak
İran Airtour Havayolları, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uçağı satın aldı.
İran Airtour Havayolları Genel Müdürü Seyed Reza Mousavi, Rus havacılık şirketi Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uçağı satın aldıklarını bildirdi.
Söz konusu anlaşma, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da imzalandı.
İran Airtour Havayolları Mousavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uçağı satın aldıklarını belirtti.
Uçaklar için yaklaşık 1 milyar dolar ödenecek, teslimatlar 2019 yılında gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA