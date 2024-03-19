İş Bankası Diyalog uygulamasını İşCep'te hayata geçirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre İş Bankası bireysel ve ticari müşterileri, kendilerine atanan müşteri temsilcileriyle İşCep'ten "Bize Ulaşın" menüsü altındaki "Canlı Görüşme" ekranından sohbet başlatarak mesajlaşabiliyor, sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyor. Müşteriler görüşme sırasında yazılı talimatlarını doğrudan ileterek finansal işlemlerini hızlı şekilde tamamlayabiliyor.

İşCep Canlı Görüşme, şubeye gitme imkanı bulunmayan veya yurt dışında yaşayan müşteriler için de kolaylık sağlıyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme sohbetleri kayıt altında tutularak hem müşteri temsilcileri hem de müşteriler açısından güvenlik endişesi ortadan kaldırılıyor.

"Bireyler yeni teknolojilere hızla adapte oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Türkiye'de bir mobil bankacılık uygulaması içerisinde şube çalışanı ile müşteri arasında canlı görüşme olanağı sunan ilk uygulama olan Diyalog'un 2023 yılı son çeyreğinde öncelikle İş Bankası çalışanlarının kullanımına açıldığını belirtti.

Lüle, dijitalleşmedeki hızın her geçen gün daha da arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bireyler yeni teknolojilere hızla adapte oluyor. Buradaki ivme bizleri çıtayı hep daha yukarılara taşıma konusunda teşvik ederken, aynı zamanda müşterilerimizin daha ergonomik ürün ve hizmetleri tercih etmelerini beraberinde getiriyor. Mobil bankacılığın artık ana temas noktası haline geldiği günümüzde biz de beklentileri artan müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını onlara zaman kazandıran, hızlı çözümler sunan yenilikçi ürünlerle karşılıyoruz."