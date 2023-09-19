İş Bankası, Metaverse’te Girişimcilik Şubesi ve Nays alanı açıyor

Banka, GoArt Metaverse Platformu’nda kullanıcılarla buluşturduğu Girişimcilik Şubesi ve Nays Alanı’nı, yüz yüze iletişim atmosferini yakınsayan ölçekte hissettirecek şekilde tasarladı.

Kullanıcılar, Girişimcilik Şubesi’nin teknoloji odaklı, inovatif ve katma değer yaratan startuplara özel bankacılık ürün ve hizmet ayrıcalıklarını Metaverse ortamında tanıyıp, Girişimcilik Şubesi’nin gerçek temsilcilerinin avatarlarıyla haftanın belirli gün ve saatlerinde canlı görüşme yapabiliyor.

Girişimcilik Şubesi’nin yanında konumlandırılan Nays Alanı’nda ise yeni nesil eğlenceli ve kazandıran finans uygulaması Nays’ın avantaj ve fırsatları tanıtılıyor. Kullanıcılar, Nays’ın özelliklerini ve sunduğu fırsatları keşfederken, platformun “play to earn” ve “move to earn” kurgularıyla indirim kodları içeren NFT kazanma şansı yakalıyor.

Banka, Nisan 2022’de “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” NFT sergisini, blokzincir altyapısını kullanan ve merkeziyetsiz bir yapıda kurulan Decentraland platformunda sunmuştu. Sergide kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamaları ile dijital ortamda sergilenen NFT eserlerin fiziki ve dijital deneyimle birleştirilmesi sağlanmıştı.

Greeneco'nu 130 milyon dolara alıyor

İş Bankası Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 50'sini yaklaşık 130 milyon dolara satın almak için anlaştı. Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, alış bedelinin yaklaşık 50 milyon dolar tutarındaki kısmı, Greeneco'nun hissedarı Acarsan Makarna Grubu'nun kredi sözleşmeleri kapsamında İş Bankası'nın alacaklarından mahsup edilecek.

İşlem düzenleyici kurumlarının onayının ardından tamamlanacak. Saray Holding ile Acarsan Holding'in yarı yarıya ortak olduğu Greeneco Enerji'nin 105 MW kurulu güce sahip jeotermal elektrik santralleri bulunuyor.