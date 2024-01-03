İş Bankası ve Figopara'dan açık bankacılıkta yeni işbirliği

Figopara ve İş Bankası arasındaki satın almaya ilişkin gerçekleştirilen işbirliği kapsamında İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi.

Satın alma ile İş Bankası Figopara'daki mevcut yatırımını da artırdı. Figopara’nın Ekim 2022'de 50 milyon dolar değerleme ile tamamlanan yatırım turunda şirkete Maxis Yenilikçi GSYF ile 500 bin dolar yatırım yapan banka, son satın alma ile şirkete 1 milyon 250 bin dolarlık hisse karşılığı daha yatırım yaptı.

Toplantıya, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, Figopara Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Koray Bahar, Figopara Kurucu Ortağı ve CSO'su Bulut Arukel katıldı.

"Figopara, bu uygulamalarla hem kendisine hem tüketiciye değer katacak"

İş Bankası Genel Müdürü Aran, TekCep adı altında böyle biri girişimi kendilerinin planladıklarını ancak o dönem Rekabet Kurumu'ndan aldıkları geri dönüş sonrası banka olarak bu girişimi yapmalarındaki regülasyonların sıkı olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Aran, "Girişimciliği, girişimcilik mecrasında yapmak gerekiyor. Regülasyonlarda, bir banka olarak girişimciliğe fazla izin yok. Figoparanın büyümesini, Figoparanın kendi alanındaki gidişatını görünce Rekabet Kurumu'nun yazdıklarıyla kurum içi girişimde takıldığımız şeyler birleşti. Aklımdaki problemlerle fırsatlar birleşti." diye konuştu.

TekCep ürünün aslında Figopara olarak onlarda bunun çok daha güzel gideceğini dile getiren Aran, "Bu konuda da madem böyle bir değerli birileri var, biz bu ürünü sizin üzerinden kullanmaya devam ederiz. Nasıl müşterilerimize Figopara'yı sunuyorsak şu andaki o tedarikçi finansmanı kapsamında, bu ürünleri de Figopara'dan alıyoruz. Oraya bir sözleşme yapalım. Siz bizim TekCep ürünümüzü alın, biz de bu ürünü sizin üzerinizden kullanıyor olalım."dedi.

Aran, Figopara'nın kullanıcılarının tüm bu zahmetlere katlanmadan sadece Figopara ara yüzüyle tüm bankalardaki hesaplarına, poslarına erişebiliyor olmasının hem Figopara'ya çok büyük değer katacağını hem de nihai tüketiciye çok büyük bir değer katacağını söyledi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökmenler de KOBİ'lere hizmet etmesi planlanan bu uygulamaların değer katacak şekilde Figopara tarafından da kullanılmasının aynı zamanda Figopara'nın bu yıl Unicorn olma hedefi içerisinde çok önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

"Yıl sonunda 90 binden fazla KOBİ'nin yeni platformda ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz"

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Bahar ise toplamda 20 milyon dolarlık bir sermayeyle Figopara'nın bugünlere geldiğini ifade etti.

2024'e çok güçlü sermaye yapısıyla girdiklerinin altını çizen Bahar, "Çok güçlü ortaklarla giriyoruz ve 2024'ün sonuna geldiğimizde dolar bazında 16 katlık bir büyüme planlıyoruz. Bir teknoloji şirketi için bu ölçekte oldukça agresif bir büyüme planı. Bunu da aslında son üç senedeki büyüme rakamlarımızı da destekliyoruz. Son üç senede biz dolar bazında gelirimizi her sene yaklaşık 5 katı artırdık. 2023'ü de böyle çok ciddi bir büyümeyle tamamladık. Şu an yaklaşık 120 kişilik bir ekibiz. Tahmin ediyorum 2024'ü 250-300 kişi gibi bir ekiple tamamlıyor olacağız Türkiye'de. Bir yandan yurt dışı açılımına çok ciddi mesai harcıyoruz ve odaklanıyoruz. Özellikle Orta Doğu'da çok güçlü iş birliktelikleriyle 2024 planlamamızı yaptık." şeklinde konuştu.

Bahar, KOBİ'lerin ihtiyacı olan finansal kaynağa erişimde süreci demokratikleştirmeleri, hız katmaları ve bunu gerçekten çok daha rekabetçi bir ortamda yapabiliyor olmaları sayesinde bugün itibarıyla 10 binden fazla KOBİ'nin, yıl sonunda 90 binden fazla KOBİ'nin yeni platformda işletme sermayesi ihtiyaçları başta olmak üzere tüm finansal ihtiyaçlara erişmesini planladıklarını kaydetti.

Figopara Kurucu Ortağı ve CSO'su Arukel de ticari işletmelerin, KOBİ'lerin her sabah uyandıklarında girdikleri ana uygulama, ana platformum olabilmek ve bütün ticari faaliyetlerini yönetebilecekleri bir organizasyon yaratabilmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Aslında hayatlarını kolaylaştırmak baktığımız zaman çünkü bir sürü farklı platformda gezebiliyorlar, bir sürü farklı analizleri görebiliyorlar ve tek bir yerden yönetmeleri gerekiyor. Biraz bu yönde etki ediyoruz. Önümüzde çok daha keyifli bir sürecimiz var. Bu sene birkaç tane daha bizleri çok heyecanlandıran projemiz olacak hep beraber." dedi.

"Enflasyon konusunda Merkez Bankası'nın hedefini tutturacağı bir yıl olacağına inanıyorum"

Açılış konuşmalarının ardından bir gazetecinin bugün açıklanan enflasyon verisine ilişkin sorusu üzerine İş Bankası Genel Müdürü Aran, açıklanan aralık ayı verisinin enflasyon konusunda iyimserliği desteklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yüzde 3'ün altında gelen her oran, bizi yıllık da yüzde 36'ya getirir. Dolayısıyla sene sonu Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 36 için, yüzde 3'ün altında gelen her oran çok ideal. Bunun belki ocakta bir miktar vergi artışları, yeniden değerleme artışı, asgari ücret artışı gibi nedenlerle ocakta yüksek olabilir ama ondan sonra tekrar şu anda açıklanan aralık enflasyon seviyesine gelirse ben sene sonunda 36 olmasa da Merkez Bankası'nın ifade ettiği 36-42 bandında enflasyonu sene sonunda görebileceğimizi ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusunda başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden enflasyon konusunda ben Merkez Bankası'nın hedefini tutturacağı bir yıl olacağına inanıyorum."

Aran, kredi konusunda, bankaların kredi iştahının oldukça yüksek ama müşterilerin kredi alma konusundaki talebinin o kadar güçlü olmadığını vurguladı. Şu andaki faiz oranı seviyeleriyle kredi vermekte kolay hareket edemediklerini aktaran Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oldukça zorlanıyoruz. Bankalar olarak bu koşullarda, bu oranlarla müşterilerimiz haklı olarak faizlerin düşmesini bekliyorlar. Uzun dönemli yatırımlar konusunda da biz bugünün oranlarına değil aslında Merkez Bankası'nın ve OVP'de öngörülen hedeflerin gerçekleşeceği varsayımıyla o kredi vadesi içerisinde ilk iki yıl değil, belki 5 yıllık bir krediyse son 3 yılda kar edecek fiyatlamalara yönelebiliyoruz. Yatırım kredileri o yüzden daha cazip oranlarla bugünün oranlarını yansıtmayan daha cazip oranlar olabiliyor. Yabancı para da öngörülebilirlik sağlandıktan sonra yabancı para kredilerinde, yatırım kredileri konusunda en çok tercih edilen yabancı para kredilerinde bu yılın özellikle ilk çeyreğinden sonra önünün açılabileceğini düşünüyorum, değişken faiz oranıyla. Şimdi bankalar kredi verme iştahları yerinde ama müşteriler haklı olarak bu sefer kredi almada tereddüt ediyor. Bunun orta noktası yılın ikinci yarısında bulunacaktır."