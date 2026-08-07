İş Bankası'nda görev değişimi: Hakan Aran dönemi sona erdi

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Türkiye İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla üst yönetimde görev değişikliğine gidildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Genel Müdür Hakan Aran, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesi nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde bankadaki görevlerinden ayrılacak. Bankanın Genel Müdür Yardımcısı H. Cahit Çınar ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasının ardından 1 Eylül 2026 itibarıyla genel müdür olarak göreve başlayacak.

Açıklamaya göre, Banka Yönetim Kurulu'nun 7 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda Genel Müdür Hakan Aran, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak üstlendiği görev nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde İş Bankası'ndaki görevlerinden ayrılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı H. Cahit Çınar'ın ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi.

Böylece İş Bankası'nda yaklaşık 5 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Hakan Aran'ın yerine H. Cahit Çınar'ın geçmesi kesinleşmiş oldu. Hakan Aran ise yeni dönemde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Cahit Çınar kimdir?

1989-1990 yılları arasında Münih Ludwig Maximillians Üniversitesi’nde devam etti.

H. Cahit Çınar çalışma hayatına 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak başladı.

1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olan Çınar, 2001 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2007 yılında Bölge Müdürü, 2010 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürü ve 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü olan Çınar, 25 Mart 2016 tarihinde İşbank AG’nin Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş ve Ekim 2018-Aralık 2023 tarihleri arasında İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü.

2023 yılında Trakya Yatırım Holding A.Ş.’de görevlendirilen H. Cahit Çınar, 30 Nisan 2025 tarihinde tekrar İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

İş Bankası’ndaki görevi dışında, halihazırda İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş., Maxi Digital GmbH, Jourma GmbH’da Yönetim Kurulu Başkanlığı; Trakya Yatırım Holding A.Ş. ve Polat Enerji Yatırımları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği; Is Energy Investments BV, Mimas Solarpark KFT, Moka United Ödeme Hiz. ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. ve TİBAŞ 100. Yıl Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunuyor. H. Cahit Çınar, 27 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş, 27 Haziran 2025 itibarıyla Murahhas Üye olarak atandı.