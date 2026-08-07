Kripto yatırımcılarına özel merkez kurdu

Şir­ketten yapılan açıklamaya gö­re, “Kur+, finan­sal çözümleri tek bir çatı altında toplayan bir platform olarak öne çıkı­yor. Kur+, zamanla gelişerek farklı finansal servisleri de bünyesinde barındıracak bir yapı olarak hizmet verecek. Platformun ilk aşamasında ise kullanıcılar, Türk Lira­sı’nı daha avantajlı koşullar­la dönüştürebilecek. Yapılan analizler, kullanıcıların yal­nızca alım-satım işlemle­riyle sınırlı kalmak isteme­diğini; dijital varlıklarını da­ha pratik, avantajlı ve hızlı bir deneyimle yönetmek is­tediğini ortaya koydu. Bu iç­görüden yola çıkılarak geliş­tirilen Kur+, kullanıcıların farklı finansal ihtiyaçlarına tek bir noktadan ulaşabilece­ği ve zamanla yeni servisler­le zenginleşecek bir finansal mer­kez olarak tasar­landı.”

CoinTR Ürün ve Operasyon Di­rektörü Büşra Özsipahi yaptığı açıklamada şun­ları söyledi: “Ge­leneksel yatırım araçları ile kripto varlık ekosistemi birbiri ile iç içe geçmiş durumda. Kul­lanıcı yatırımlarını yönetir­ken kendisi için en uygun ve avantajlı araca yatırım yap­mak istiyor. Bunu yaparken de fiyat kontrolünü hala ge­leneksel yöntemlerle döviz büroları üzerinden yapıyor. Kur+ ile amacımız kullanıcı­lara kripto varlıklar alım sa­tımının yanı sıra döviz için de bir alternatif sunmak. Kullanıcılarımızın geri bil­dirimlerine dayanarak geliş­tirdiğimiz Kur+’ta ilk etapta Türk Lirasını avantajlı ola­rak dönüştürebilecekler. Kur+’ı yeni servislerle zen­ginleştirerek CoinTR’yi bir finansal hizmet merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.”