Kripto yatırımcılarına özel merkez kurdu
Kripto varlık hizmet sağlayıcısı CoinTR, yeni nesil finansal hizmet merkezi Kur+’ı hayata geçirdiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Kur+, finansal çözümleri tek bir çatı altında toplayan bir platform olarak öne çıkıyor. Kur+, zamanla gelişerek farklı finansal servisleri de bünyesinde barındıracak bir yapı olarak hizmet verecek. Platformun ilk aşamasında ise kullanıcılar, Türk Lirası’nı daha avantajlı koşullarla dönüştürebilecek. Yapılan analizler, kullanıcıların yalnızca alım-satım işlemleriyle sınırlı kalmak istemediğini; dijital varlıklarını daha pratik, avantajlı ve hızlı bir deneyimle yönetmek istediğini ortaya koydu. Bu içgörüden yola çıkılarak geliştirilen Kur+, kullanıcıların farklı finansal ihtiyaçlarına tek bir noktadan ulaşabileceği ve zamanla yeni servislerle zenginleşecek bir finansal merkez olarak tasarlandı.”
CoinTR Ürün ve Operasyon Direktörü Büşra Özsipahi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geleneksel yatırım araçları ile kripto varlık ekosistemi birbiri ile iç içe geçmiş durumda. Kullanıcı yatırımlarını yönetirken kendisi için en uygun ve avantajlı araca yatırım yapmak istiyor. Bunu yaparken de fiyat kontrolünü hala geleneksel yöntemlerle döviz büroları üzerinden yapıyor. Kur+ ile amacımız kullanıcılara kripto varlıklar alım satımının yanı sıra döviz için de bir alternatif sunmak. Kullanıcılarımızın geri bildirimlerine dayanarak geliştirdiğimiz Kur+’ta ilk etapta Türk Lirasını avantajlı olarak dönüştürebilecekler. Kur+’ı yeni servislerle zenginleştirerek CoinTR’yi bir finansal hizmet merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.”