Borsa İstanbul’da gong Quick Sigorta için çaldı
Quick Sigorta’nın gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Levent Uluçeçen, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen’in katılımıyla yapıldı.
Sevilay ÇOBAN
29- 31 Temmuz’da talep toplayan Quick Sigorta halka arzında 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28 milyon 987 bin 770 TL, 39 kurumsal yatırımcıya ise 19 milyon 325 bin 180 TL dağıtım yapıldı. Quick Sigorta’nın 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76,60 TL olarak belirlendi ve 48 milyon 312 bin 950 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak gerçekleşti. Şirket payları, dün Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “QUİCK” koduyla işlem görmeye başladı.
“Gelirin tamamını sermayeye aktaracağız”
Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, sigorta şirketlerinin finansal sistemin gelişmesinde, ülkenin ekonomisinin büyümesinde ve toplumun refahının artmasında çok önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı. Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 100’nün sermayeye aktarılacağını ve büyümede kullanılacağını belirterek, şunları söyledi: “Halka arzımızdan elde edilecek kaynağın tamamı şirkete aktarılacak, şirket sermayesinde kullanılacaktır. Amacımız, şirketin ana sermayesini güçlendirip, reasürans işlemleriyle ilgili daha büyük işler yapmak ve gücümüzü daha yükseğe çıkarıp pazardan daha fazla pay almak istiyoruz.”
19 yıl sonra bir ilk
Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “19 yıl sonra ilk defa hayat dışı bir sigorta şirketi Bolsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor. Türk Sigorta Sektörü açısından da 12 yıl sonra bu işlem gerçekleşiyor. Biz Borsa İstanbul’da işlem görecek 7. sigorta şirketiyiz. Quick Sigorta’nın halk arzı; zaten 25,1 milyar TL sermayesi ve 101,5 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile zaten güçlü olan sermayesini bu yolda daha da güçlendirmek üzere gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra sadece sigortalılarımıza karşı değil, yatırımcılarımıza karşı da sorumluluk duyuyoruz” diye konuştu. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise “Halka arzla birlikte yaklaşık 600 bin yeni yatırımcımız bu büyük ailenin bir parçası oldu” dedi.