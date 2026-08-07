Borsa İstanbul’da gong Quick Sigorta için çaldı

Sevilay ÇOBAN

29- 31 Temmuz’da talep toplayan Quick Sigorta halka arzında 582 bin 468 bireysel yatırım­cıya 28 milyon 987 bin 770 TL, 39 kurumsal yatırımcıya ise 19 milyon 325 bin 180 TL dağı­tım yapıldı. Quick Sigorta’nın 1 TL nominal değerli payları­nın halka arz fiyatı 76,60 TL olarak belirlendi ve 48 milyon 312 bin 950 TL nominal değer­li payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL ola­rak gerçekleşti. Şirket payları, dün Borsa İstanbul Yıldız Pa­zar’da “QUİCK” koduyla işlem görmeye başladı.

“Gelirin tamamını sermayeye aktaracağız”

Borsa İstanbul Genel Mü­dürü Ergun, sigorta şirket­lerinin finansal sistemin ge­lişmesinde, ülkenin ekono­misinin büyümesinde ve toplumun refahının artma­sında çok önemli bir rol üst­lendiklerini vurguladı. Maher Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Mahmut Erdemoğlu, hal­ka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 100’nün sermayeye ak­tarılacağını ve büyümede kul­lanılacağını belirterek, şunla­rı söyledi: “Halka arzımızdan elde edilecek kaynağın tama­mı şirkete aktarılacak, şirket sermayesinde kullanılacak­tır. Amacımız, şirketin ana sermayesini güçlendirip, re­asürans işlemleriyle ilgili da­ha büyük işler yapmak ve gü­cümüzü daha yükseğe çıkarıp pazardan daha fazla pay al­mak istiyoruz.”

19 yıl sonra bir ilk

Maher Holding Sigorta Gru­bu Başkanı Ahmet Yaşar, “19 yıl sonra ilk defa hayat dışı bir sigorta şirketi Bolsa İstan­bul’da işlem görmeye başlı­yor. Türk Sigorta Sektörü açı­sından da 12 yıl sonra bu işlem gerçekleşiyor. Biz Borsa İstan­bul’da işlem görecek 7. sigor­ta şirketiyiz. Quick Sigorta’nın halk arzı; zaten 25,1 milyar TL sermayesi ve 101,5 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile za­ten güçlü olan sermayesini bu yolda daha da güçlendirmek üzere gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra sadece sigorta­lılarımıza karşı değil, yatırım­cılarımıza karşı da sorumlu­luk duyuyoruz” diye konuştu. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise “Halka arzla birlikte yaklaşık 600 bin yeni yatırımcımız bu büyük ailenin bir parçası oldu” dedi.